24 февраля Владимир Путин объявил войну против Украины. Уже в 5 утра страна-агрессор нанесла первые ракетные удары по украинским городам.

За 12 дней войны многие русские артисты выразили поддержку Украине и призвали руководство России остановить убийства мирных жителей.

Список артистов, выступивших против действий Путина (обновляется)

Андрей Макаревич

— Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно, всеми силами, — призвал Макаревич.

Максим Галкин

— С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне! — заявил Галкин.

Борис Гребенщиков

— Война между Россией и Украиной — это безумие. А люди, которые развязали ее — позор России, — сказал Гребенщиков.

Лия Ахеджакова

— Ребятки, не молчите. Все равно нам хана, — призвала Ахеджакова.

По ее словам, украинцы вряд ли смогут простить россиян: При моей жизни вряд ли простят. И я никогда не прощу.

Алексей Кортнев

— Все фразы о том, что Россия таким способом восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев-славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые вдобавок еще и приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране, и в Украине тоже. В Украине – в первую очередь, — утверждает Кортнев.

Валерий Меладзе

— История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить, — призвал Меладзе.

Моргенштерн

— Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядей? И вообще, на**й воевать, если можно тра****ся, пить вино и танцевать. Не понимаю… Воевать уже не модно, — написал Алишер Валеев.

Екатерина Варнава

— Мне дико страшно от СМИ и тех людей, которые говорят, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это “защитой” и “освобождением”… Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас взяли в заложники чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь? — спросила Варнава.

Борис Акунин

— Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну – и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум – и ошибся. Победило безумие. Гибнут люди, льется кровь. Россией правит психически ненормальный диктатор, и, что ужаснее всего, она покорно придерживается его паранойи, — пишет Акунин.

Алексей Панин

— Позор России! Живи Украина! Стыдно, что у меня российский паспорт! Стыдно говорить, что я из России, и стыдно за русский народ, который допустил все это! Молчание — это тоже преступление, — написал Панин.

Ника Белоцерковская

— Давайте сейчас сплетем венки из ромашек, навертим бумажных журавликов и запустим их ввысь, звонко крикнув: “Мы хотим Мирного Неба!”. Но небу пох*й. Потому что один немолодой и уставший от жизни мужчина, заскучавший от абсолютной власти, которую ему 22 года нес в клюве его покорный народ, решил и поверил, что он и есть это небо. Я вчера пыталась понять, что у него в голове. С очень простой целью – действительно ли он сможет нажать на кнопку “выключить человечество”, — поделилась Белоцерковская.

Антон Долин

— Пропаганда говорит: Украиной правят фашисты! Но вы знаете: это ложь. Пропаганда говорит: у нас не война, а спецоперация! Но вы знаете: это ложь. Пропаганда говорит: Европа и Штаты желают распада России! Но вы знаете: это ложь. Пропаганда говорит: оппозиция — предатели родины! Но вы знаете: это ложь. Почему же, когда пропаганда говорит, что россияне поддерживают вождя и хотят войны с Украиной, то вы ей верите? Люди в России испуганы, деморализованы, раздавлены, унижены. У них отобрали достоинство и право на даже символический протест, — уверен Долин.

Oxxxymiron

— Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах всегда все за мир и против войны. Однако, это не мешает вести захватнические войны. Я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Это катастрофа и преступление, — заявил Oxxxymiron.

Виктория Жигунова

— Украина, которая выбрала в президенты русскоязычного еврея – не нацистская страна. Ее ни от кого не надо спасать. Люди жили той жизнью, которая им нравилась. И маленьким детям, которые пятый день проводят в подвалах и метро, вы никогда не объясните, что русские пришли их спасать. Эти дети и дети их детей всю жизнь будут ненавидеть нас, как наши бабушки и мамы ненавидели немцев. Нам говорят, что стреляют точечно по военным объектам, но тракторный завод в Харькове, станция переливания крови, жилые дома, самый большой в мире самолет Мрия – это не военные объекты. Вам врут! Вам врут каждый день! — написала Жигунова.

Дмитрий Глуховский