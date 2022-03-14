Телеведущая Снежана Егорова, которая публично поддерживала политику президента РФ Владимира Путина, отреклась от своих слов.

Егорова обнародовала видеообращение, в котором рассказала, что на протяжении долгого времени вместе со своими тремя детьми находится в Турции. Через несколько месяцев у ее отпрысков заканчивается срок действия загранпаспортов, однако консульство Украины в Анталии запретило его продлевать. Об этом она сообщила в своем YouTube, однако видеохостинг удалил ее видео.

— Я подала документы — паспорта, мои заявления на имя консула в Турции… Несмотря на то, что там была огромная очередь, я простояла 3,5 часа, после чего ко мне вышел к окошку консул и по громкой связи задал вопрос: Это ваша страница в Facebook? Я сказала, что да. После показал мне пост, датированный 26 января 2022 года. Это был пост, который был размещен на моей странице до всех событий, которые сейчас происходят в Украине, — сказала Егорова.

Она попыталась оправдаться, сказав, что пост был о том, что она поддерживает Путина в вопросах мировой общественной безопасности.

— Потом был вопрос: Поддерживаете ли вы Путина? Я сказала, что нет… Я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военных действий Российской Федерации на территории Украины, — заявила телеведущая.

Видео Егоровой шло более 20 минут. В нем телеведущая искренне не понимает, почему ее детям не хотят продлевать сроки загранпаспортов.

Напомним, что пост, где Егорова публично поддержала Путина был не единственным. В Facebook она демонстрировала свою позицию, поддерживая Россию и называя людей в Украине чертями.

Кроме того, в 2020 году Егорова также попала в скандал, после высказываний об украинских военных. Тогда она сказала, что их жизнь собой ничего не представляет, называла их “рагулями и селюками”.

Фото: Снежана Егорова