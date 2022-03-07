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Опасаются обстрелов: Джоли показала жизнь мирных жителей в Украине сейчас

7 марта 2022, 12:23
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Анджеліна Джолі
Источник: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась видео, на котором показала жизнь мирных людей в Украине сейчас — после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение.

Она обнародовала видео украинской гражданки Марины, у которой двое детей, с подвала частного дома.

— Если вы можете, пожалуйста, найдите минутку, чтобы посмотреть это видео, которым поделились со мной. О украинской матери Марине, которая борется за безопасность своих детей, опасаясь обстрелов и нападений, — написала Анджелина в Instagram.

Актриса отметила, что сейчас это реальность жизни мирных жителей, оказавшихся в ловушке.

— Примерно 7,5 млн украинских детей, их родителей и семей, а также беженцев из таких стран, как Афганистан, Йемен и Сирия, которые бежали в Украину и которым теперь снова грозит изгнание, а также студенты из Индии и африканских стран, — отметила Джоли.

Также она подчеркнула, что UNICEF, UNHCR и их партнеры, включая местные организации, прилагают все усилия, чтобы помочь нуждающимся и доставить помощь везде, где это возможно.

Ранее Анджелина Джоли уже говорила о войне в Украине. Звезда отметила, что молится о нашей стране вместе с остальным миром.

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Теги
Анджелина Джоли , Війна в Україні
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