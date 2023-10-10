Прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко начнется вечером 10 октября. Деталями поделилась дочь певицы Тоня Матвиенко на личной странице в Instagram.

Вечером 10 октября будет всенощное чтение псалтыри за упокой почившей в Свято-Феодосийском монастыре в Киеве (улица Лаврская, 14).

Уже в 07:00 утра 11 октября в монастыре пройдет заупокойная литургия, а в 9:00 — панихида.

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Прощание с Ниной Матвиенко состоится с 11:00 до 13:00 в Национальной филармонии (Владимирский спуск, 2). Поклонники и друзья смогут провести легендарную артистку в последний путь.

Матвиенко похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве (улица Верхняя, 21). Это запланировано на 14:30.

Напомним, о смерти Нины Матвиенко стало известно утром 10 октября.

Артистке было 75 лет. У нее осталось трое детей, муж и внуки.