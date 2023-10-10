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Де і коли поховають Ніну Матвієнко: донька співачки повідомила деталі

10 Жовтня 2023, 10:37
Валентина Чорна редакторка стрічки
Нина Матвиенко
Джерело: Антоніна Матвієнко

Прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко розпочнеться ввечері 10 жовтня. Деталями поділилася донька співачки Тоня Матвієнко на особистій сторінці в Instagram.

Ввечері 10 жовтня буде всенічне читання псалтиря за спокій спочилої у Свято-Феодосійському монастирі в Києві (вулиця Лаврська, 14).

Вже о 07:00 ранку 11 жовтня у монастирі пройде заупокійна літургія, а о 09:00 – панахида.

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Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться з 11:00 до 13:00 у Національній філармонії (Володимирський узвіз, 2). Шанувальники та друзі зможуть провести легендарну артистку в останню путь.

Матвієнко поховають на Звіринецькому кладовищі в Києві (вулиця Верхня, 21). Це заплановано на 14:30.

Нагадаємо, про смерть Ніни Матвієнко стало відомо вранці 8 жовтня.

Артистці було 75 років. У неї залишилося троє дітей, чоловік та онуки.

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