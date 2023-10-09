Анжелика Рудницкая, Валентина Ковальская, Ольга Сумская и Оксана Муха намекнули, от чего умерла Нина Матвиенко. Из слов близких подруг артистки стало понятно, что она болела и пережила несколько операций.

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая верила, что Нина Митрофановна сможет побороть болезнь, поскольку многое прошла в жизни. Об этом пишет Obozrevatel.

— Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я спрашивала Тоню, можно ли приехать в больницу, ответила, что мама не хочет, чтобы ее видели такой. Она до последнего беспокоилась, чтобы оставаться настоящей княгиней, — поделилась Рудницкая.

Народная артистка Украины Валентина Ковальская вспомнила встречу с Ниной Матвиенко летом. Говорит, тогда и намека не было на то, что певица себя плохо чувствует.

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Добавляет, знала, что Нина Митрофановна лежит в больнице. Ей делали операцию на поджелудочной и будто бы на почках. Артистка писала подруге и даже присылала свое фото.

— Уточнения, чем именно болеет, не было. Я думала: Ну бывает, возраст. Поддерживала, высылала всякие смешинки. Она мне написала: — Уже одна операция прошла, еще вторую жду. После второй прислала фото. Сидела в кресле, красиво выглядела, правда, с коротко подстриженными волосами. Написала: — Я уже могу сидеть, слава Богу. Я ответила: — Ты будешь не только сидеть, но и летать на крыльях песен. Разве могла подумать, что все так страшно? — вспоминает Ковальская.

Исполнительница Оксана Муха последний раз общалась с Ниной Матвиенко в конце августа. О болезни артистка ей не сказала, а лезть в душу она не хотела.

— Выслала фото, где она подстрижена коротко. Я спросила, что произошло: такое решительное изменение. Она: — Не переживай, все хорошо. Надоели длинные волосы, — рассказала Муха.

Актриса Ольга Сумская не верит, что все так быстро произошло. Говорит, еще на Рождество они сидели все вместе за одним столом в Карпатах. Артистка хорошо выглядела и была полна энергии.

— Мы встречались на концертах для военных этой весной и летом… Несколько месяцев – и такая страшная новость. Мы все шокированы, — добавила Сумская.

К слову, певица Наталья Могилевская рассказала, что просила Матвиенко обратиться к врачам. Говорит, будто чувствовала, что приближается что-то страшное.

Напомним, 8 октября украинцев ошарашила новость — Нина Матвиенко умерла. Артистка, которая является голосом души нашего народа, не дожила до 76-летия несколько дней.

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Фото: Анжелика Рудницкая, Ольга Сумская