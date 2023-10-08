Умерла легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Ей было 75 лет.
О смерти исполнительницы сообщила ее дочь Антонина Матвиенко. Она обнародовала в Instagram снимок мамы, отметив, что ее больше нет. Что стало причиной смерти — неизвестно.
В комментариях под фото отметилось множество звезд и поклонников, выразив свои соболезнования семье артистки.
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- Боже, как больно. Держитесь. Наши искренние соболезнования. Вечная и светлая память.
- Тоня, какая ужасная новость и какая же потеря для всех. Вечная память.
- В это очень тяжело поверить. Вечная память.
- Примите самые искренние соболезнования. Кроме всего, она была легендой, символом Украины.
- Искренние соболезнования всей семье! Она оставила после себя сокровища нации! Спасибо ей за это! Безграничная печаль и сожаление, — пишут в комментариях.
Нину Матвиенко называли хранительницей украинской песни и голосом души украинского народа. У нее осталось трое детей, супруг Петр и внуки.
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