Умерла легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Ей было 75 лет.

О смерти исполнительницы сообщила ее дочь Антонина Матвиенко. Она обнародовала в Instagram снимок мамы, отметив, что ее больше нет. Что стало причиной смерти — неизвестно.

В комментариях под фото отметилось множество звезд и поклонников, выразив свои соболезнования семье артистки.

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Боже, как больно. Держитесь. Наши искренние соболезнования. Вечная и светлая память.

Тоня, какая ужасная новость и какая же потеря для всех. Вечная память.

В это очень тяжело поверить. Вечная память.

Примите самые искренние соболезнования. Кроме всего, она была легендой, символом Украины.

Искренние соболезнования всей семье! Она оставила после себя сокровища нации! Спасибо ей за это! Безграничная печаль и сожаление, — пишут в комментариях.

Нину Матвиенко называли хранительницей украинской песни и голосом души украинского народа. У нее осталось трое детей, супруг Петр и внуки.