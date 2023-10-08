Стало известно, где и когда состоится прощание с Ниной Матвиенко.

О том, когда украинскую легенду можно будет провести в последний путь, сказала ее дочка Антонина Матвиенко в Instagram. Она записала видеообращение. Прощание с великой артисткой состоится в среду — 11 октября.

Начнется оно в 11:00 и закончится в 13:00. Все желающие могут прийти в киевскую филармонию, чтобы отдать дать уважения артистке.

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Напомним, утром 8 октября стало известно, что Нина Матвиенко умерла. Артистка не дожила несколько дней до своего 76-летия. Что стало причиной смерти — пока что неизвестно.

Украинский шоу-бизнес оплакивает уход Нины Матвиенко. Звезды вспоминают великую артистку и делятся своими историями, связанными с ней.

Так, например, музыкальный продюсер Потап сказал, что счастлив, поскольку знал такого человека, однако слез сейчас сдержать не может. Певица Светлана Тарабарова вспомнила, как всегда внимательно слушала артистку, ведь та находила слова в нужные моменты.