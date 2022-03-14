Австралийская актриса Ребел Уилсон показала средний палец президенту России Владимиру Путину на церемонии награждения кинопремии BAFTA.

Объявляя выступление актрисы Эмилии Джонс, Ребел сказала, что на сцене будут работать два сурдопереводчика, а затем показала средний палец Путину.

— Будут работать два разных сурдопереводчика. Один из них использует ASL — американский язык жестов, а другой BSL — британский язык жестов. К счастью, на всех языках жестов этот жест для Путина, — сказала Уилсон.

Зрители в зале поддержали актрису громкими аплодисментами и смехом.

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Жестокое вторжение России в Украину бросило тень на церемонию награждения, о которой говорили всю ночь. Некоторые номинанты кинопремии носили ленты и значки цветов украинского флага — синего и желтого.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч перед вручением премии BAFTA заявил, что готов принять беженцев из Украины в своем доме. Мужчина пришел на церемонию со значком цвета флага Украины.