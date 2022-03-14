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Этот жест для Путина: Ребел Уилсон показала средний палец на церемонии BAFTA

14 марта 2022, 11:57
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Ребел Вілсон
Источник: Getty Images

Австралийская актриса Ребел Уилсон показала средний палец президенту России Владимиру Путину на церемонии награждения кинопремии BAFTA.

Объявляя выступление актрисы Эмилии Джонс, Ребел сказала, что на сцене будут работать два сурдопереводчика, а затем показала средний палец Путину.

— Будут работать два разных сурдопереводчика. Один из них использует ASL — американский язык жестов, а другой BSL — британский язык жестов. К счастью, на всех языках жестов этот жест для Путина, — сказала Уилсон.

Зрители в зале поддержали актрису громкими аплодисментами и смехом.

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Жестокое вторжение России в Украину бросило тень на церемонию награждения, о которой говорили всю ночь. Некоторые номинанты кинопремии носили ленты и значки цветов украинского флага — синего и желтого.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч перед вручением премии  BAFTA заявил, что готов принять беженцев из Украины в своем доме. Мужчина пришел на церемонию со значком  цвета флага Украины.

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Теги
Війна в Україні , Владимир Путин
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