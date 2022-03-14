Австралийская актриса Ребел Уилсон показала средний палец президенту России Владимиру Путину на церемонии награждения кинопремии BAFTA.
Объявляя выступление актрисы Эмилии Джонс, Ребел сказала, что на сцене будут работать два сурдопереводчика, а затем показала средний палец Путину.
Yes @RebelWilson ???????? #putin #bafta #eebaftas #hilarious pic.twitter.com/jLKVkIAO8U
— Em (@emg0289) March 13, 2022
— Будут работать два разных сурдопереводчика. Один из них использует ASL — американский язык жестов, а другой BSL — британский язык жестов. К счастью, на всех языках жестов этот жест для Путина, — сказала Уилсон.
Зрители в зале поддержали актрису громкими аплодисментами и смехом.
Жестокое вторжение России в Украину бросило тень на церемонию награждения, о которой говорили всю ночь. Некоторые номинанты кинопремии носили ленты и значки цветов украинского флага — синего и желтого.
Британский актер Бенедикт Камбербэтч перед вручением премии BAFTA заявил, что готов принять беженцев из Украины в своем доме. Мужчина пришел на церемонию со значком цвета флага Украины.