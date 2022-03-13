В воскресенье 13 марта Британская академия телевидения и киноискусств объявила победителей престижной кинопремии BAFTA.

Церемония награждения традиционно прошла в Лондоне. Обладателем главной награды стал фильм Власть пса режиссера Джейна Кемпиона.

Лучший фильм – Власть пса;

Лучший актер – Уилл Смит (Король Ричард);

Лучший актер второго плана – Трой Коцур (CODA: Ребенок глухих родителей);

Лучшая актриса – Джоэнна Скенлен (После любви);

Лучшая актриса второго плана – Ариана Дебозе (Вестсайдская история);

Лучший фильм на иностранном языке – Сядь за руль моей машины;

Лучший документальный фильм – Лето души;

Лучший мультфильм – Энканто;

Лучший британский фильм – Белфаст;

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион (Власть пса);

Лучший оригинальный сценарий – CODA: Ребенок глухих родителей

Лучший адаптированный сценарий – Локричная пицца

Напомним, что на красной дорожке перед вручением премии BAFTA актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принять беженцев из Украины в своем доме.

Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины). Кстати, Камбербетч пришел на церемонию со значком в цвете флага Украины.