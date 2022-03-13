В воскресенье 13 марта Британская академия телевидения и киноискусств объявила победителей престижной кинопремии BAFTA.
Церемония награждения традиционно прошла в Лондоне. Обладателем главной награды стал фильм Власть пса режиссера Джейна Кемпиона.
- Лучший фильм – Власть пса;
- Лучший актер – Уилл Смит (Король Ричард);
- Лучший актер второго плана – Трой Коцур (CODA: Ребенок глухих родителей);
- Лучшая актриса – Джоэнна Скенлен (После любви);
- Лучшая актриса второго плана – Ариана Дебозе (Вестсайдская история);
- Лучший фильм на иностранном языке – Сядь за руль моей машины;
- Лучший документальный фильм – Лето души;
- Лучший мультфильм – Энканто;
- Лучший британский фильм – Белфаст;
- Лучший режиссер – Джейн Кэмпион (Власть пса);
- Лучший оригинальный сценарий – CODA: Ребенок глухих родителей
- Лучший адаптированный сценарий – Локричная пицца
Напомним, что на красной дорожке перед вручением премии BAFTA актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принять беженцев из Украины в своем доме.
Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины). Кстати, Камбербетч пришел на церемонию со значком в цвете флага Украины.
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