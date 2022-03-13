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Стали известны победители кинопремии BAFTA 2022

14 марта 2022, 00:21
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Стали известны победители кинопремии BAFTA 2022

В воскресенье 13 марта Британская академия телевидения и киноискусств объявила победителей престижной кинопремии BAFTA.

Церемония награждения традиционно прошла в Лондоне. Обладателем главной награды стал фильм Власть пса режиссера Джейна Кемпиона.

  • Лучший фильм – Власть пса;
  • Лучший актер – Уилл Смит (Король Ричард);
  • Лучший актер второго плана – Трой Коцур (CODA: Ребенок глухих родителей);
  • Лучшая актриса – Джоэнна Скенлен (После любви);
  • Лучшая актриса второго плана – Ариана Дебозе (Вестсайдская история);
  • Лучший фильм на иностранном языке – Сядь за руль моей машины;
  • Лучший документальный фильм – Лето души;
  • Лучший мультфильм – Энканто;
  • Лучший британский фильм – Белфаст;
  • Лучший режиссер – Джейн Кэмпион (Власть пса);
  • Лучший оригинальный сценарий – CODA: Ребенок глухих родителей
  • Лучший адаптированный сценарий – Локричная пицца

Напомним, что на красной дорожке перед вручением премии BAFTA актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принять беженцев из Украины в своем доме.

Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины). Кстати, Камбербетч пришел на церемонию со значком в цвете флага Украины.

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Теги
BAFTA , Премія , церемонія нагородження
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