Американская актриса Шеннен Доэрти поддержала Украину в Instagram. Звезда сериала Все женщины — ведьмы заявила, что молитв недостаточно для нашего народа.

— Реальность для народа Украины — я беспокоюсь, что мы становимся нечувствительными к этому. Это война, которая затрагивает всех нас и требует от нас ежедневно говорить о том, что делает Путин и о его военных преступлениях. Молитв недостаточно для народа Украины. Мы должны продолжать рассказывать их историю мужества, отваги, силы. Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизнях, навсегда закончившихся или изменившихся. Я поддерживаю Украину, — заявила актриса.

Это не первое заявление Шеннен касательно поддержи Украины в войне с Россией. Так, на ее Instagram-странице с почти 2 млн подписчиков она публиковала видео с обращением президента Украины Владимира Зеленского, ролики со сбором гуманитарной помощи нашей стране, а также публикации варварства РФ и Путина.

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Другая известная актриса Эмилия Кларк также выразила поддержку Украине. Так, она заявила, что гордится своей помощью нашей стране и собирает пожертвования — средства уйдут на гуманитарную помощь беженцам.