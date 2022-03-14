Австралійська акторка Ребел Вілсон показала середній палець президентові Росії Володимиру Путіну на церемонії нагородження кінопремії BAFTA.

Оголошуючи виступ акторки Емілії Джонс, Ребел сказала, що на сцені працюватимуть два сурдоперекладачі, а потім показала середній палець Путіну.

– Працюватимуть два різні сурдоперекладачі. Один з них використовує ASL – американську мову жестів, а інший BSL – британську мову жестів. На щастя, всіма мовами жестів цей жест для Путіна, – сказала Вілсон.

Глядачі в залі підтримали акторку гучними оплесками та сміхом.

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Жорстоке вторгнення Росії в Україну кинуло тінь на церемонію нагородження, про яку говорили всю ніч. Деякі номінанти кінопремії носили стрічки та значки кольорів українського прапора – синього та жовтого.

Британський актор Бенедикт Камбербетч перед врученням премії BAFTA заявив, що готовий прийняти біженців із України у своєму будинку. Чоловік прийшов на церемонію зі значком кольору прапора України.