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Цей жест для Путіна: Ребел Вілсон показала середній палець на церемонії BAFTA

14 Березня 2022, 11:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ребел Вілсон
Джерело: Getty Images

Австралійська акторка Ребел Вілсон показала середній палець президентові Росії Володимиру Путіну на церемонії нагородження кінопремії BAFTA.

Оголошуючи виступ акторки Емілії Джонс, Ребел сказала, що на сцені працюватимуть два сурдоперекладачі, а потім показала середній палець Путіну.

– Працюватимуть два різні сурдоперекладачі. Один з них використовує ASL – американську мову жестів, а інший BSL – британську мову жестів. На щастя, всіма мовами жестів цей жест для Путіна, – сказала Вілсон.

Глядачі в залі підтримали акторку гучними оплесками та сміхом.

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Жорстоке вторгнення Росії в Україну кинуло тінь на церемонію нагородження, про яку говорили всю ніч. Деякі номінанти кінопремії носили стрічки та значки кольорів українського прапора – синього та жовтого.

Британський актор Бенедикт Камбербетч перед врученням премії BAFTA заявив, що готовий прийняти біженців із України у своєму будинку. Чоловік прийшов на церемонію зі значком кольору прапора України.

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Теги
Війна в Україні , Володимир Путін
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