Бывшая жена актера Дмитрия Ступки, стилист Полина Логунова отреагировала на его заявление, что еще будучи в отношениях с ним она нашла себе другого мужчину.

Женщина сказала, что если расскажет правду, то она уничтожит его карьеру и личность.

— Если я скажу реальную причину, это уничтожит твою карьеру. Если я приложу фото — это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего… Я думала, что ты мудрее. Я не разрушала твою жизнь. После пережитого, ты решил осквернить мое имя… У тебя всегда были плохие советчики, — написала Логунова в Instagram.

Ранее Дмитрий Ступка дал интервью, в котором назвал причину развода с Полиной — у нее появился другой мужчина. Он заявил, что она познакомилась с американцем, пришла к нему и сказала: Дима, я тебя больше не люблю.

В свою очередь, ранее Логунова предпочла не называть причину развода со Ступкой. Объяснила такое решение тем, что думает об их общей дочери Богдане. Сказала лишь — не сошлись характерами и выразила надежду, что Дмитрий, как и она, ничего плохого в ее сторону не скажет.

Напомним, о том, что Ступка разводится с женой, стало известно в апреле. Полина сразу же намекнула на скорое замужество, продемонстрировав шикарное кольцо. Позже она также показала своего нового избранника.

Фото: Полина Логунова