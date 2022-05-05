pexelsКолишня дружина актора Дмитра Ступки, стиліст Поліна Логунова відреагувала на його заяву, що, будучи у стосунках із ним, вона знайшла собі іншого чоловіка.

Жінка сказала, що якщо розповість правду, вона знищить його кар’єру та особистість.

– Якщо я скажу реальну причину, то це знищить твою кар’єру. Якщо я прикріплю фото – це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього… Я думала, що ти мудріший. Я не руйнувала твоє життя. Після пережитого ти вирішив осквернити моє ім’я… У тебе завжди були погані порадники, – написала Логунова в Instagram.

Раніше Дмитро Ступка дав інтерв’ю, в якому назвав причину розлучення з Поліною – в неї з’явився інший чоловік. Він заявив, що вона познайомилася з американцем, прийшла до нього і сказала: Дімо, я тебе більше не кохаю.

У свою чергу, раніше Логунова вважала за краще не називати причину розлучення зі Ступкою. Вона пояснила таке рішення тим, що думає про їхню спільну доньку Богдану. Сказала лише – не зійшлися характерами та висловила надію, що Дмитро, як і вона, нічого поганого в її бік не скаже.

Нагадаємо, про те, що Ступка розлучається з дружиною, стало відомо в квітні. Поліна відразу ж натякнула на швидке заміжжя, продемонструвавши розкішну каблучку. Згодом вона також показала свого нового обранця.

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Фото: Поліна Логунова