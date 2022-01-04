Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в эксклюзивном интервью Фактам ICTV объяснила, почему в Spotify первые пять строк в топе всегда занимают русские или белорусские исполнители, а не украинские.

Артистка также подчеркнула, что украиноязычный артист никогда не сможет собрать более 20 млн просмотров на YouTube.

Певица объяснила свое заявление тем, в Украине до сих пор нет офисов Spotify и Apple Music, однако есть в России.

— Вы можете сами сделать выводы, где делаются эти тенденции, графики, плейлисты, предлагаемые украинскому слушателю. Хотелось бы, конечно, иметь офисы в нашей стране, которые анализировали бы наш рынок и как-то помогали и продвигали в Украине украинскую музыку, — отметила Санина.

Недавно The Hardkiss презентовали клип Сестра. Юля подчеркнула, что он около недели держался в топе, но на первых чартах все равно были русские артисты.

По словам исполнительницы, такие показатели преодолеть невозможно, поскольку в мире больше русскоязычных людей.

— Украиноязычные люди слушают в меньшем количестве музыку. Никогда украинский артист не сможет собрать более 20 млн просмотров. Я уже не говорю о каких-то миллиардах, это просто невозможно физически. Поэтому многие артисты выбирают русскоязычный путь, — подчеркнула фронтвумен The Hardkiss.

Также певица рассказала, как карантин повлиял на The Hardkiss и украинский шоу-бизнес, и почему поколение Z предпочитает русскоязычную музыку — читайте в полном интервью Юлии Саниной на Фактах ICTV.