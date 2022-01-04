Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV пояснила, чому в Spotify перші п’ять рядків у топі завжди займають російські чи білоруські виконавці, а не українські.

Артистка також наголосила, що україномовний артист ніколи не зможе зібрати понад 20 млн переглядів на YouTube.

Співачка пояснила свою заяву тим, що в Україні досі немає офісів Spotify та Apple Music, проте є в Росії.

– Ви можете самі зробити висновки, де робляться ці тенденції, графіки, плейлисти, які пропонують українському слухачеві. Хотілося б, звичайно, мати офіси в нашій країні, які б аналізували наш ринок і якось допомагали та просували в Україні українську музику, – зазначила Саніна.

Нещодавно The Hardkiss презентували кліп Сестра. Юля наголосила, що він близько тижня тримався у топі, але на перших чартах все одно були російські артисти.

За словами виконавиці, такі показники подолати неможливо, оскільки в світі більше російськомовних людей.

– Україномовні люди слухають у меншій кількості музику. Ніколи український артист не зможе зібрати понад 20 млн переглядів. Я вже не говорю про якісь мільярди, це просто неможливо фізично. Тому багато артистів обирають російськомовний шлях, – наголосила фронтвумен The Hardkiss.

Також співачка розповіла, як карантин вплинув на The Hardkiss та український шоу-бізнес, і чому покоління Z віддає перевагу російськомовній музиці – читайте в повному інтерв’ю Юлії Саніної на Фактах ICTV.