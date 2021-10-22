Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась редким фото со своим подросшим сыном пятилетним Даниилом.
Певица опубликовала снимок, сделанный в зеркале гримерки. В кадре мальчишка корчит гримасу, Юлия же предстала в сценическом макияже.
— Однажды в гримерке, — подписала публикацию Санина.
Поклонники пришли в умиление, увидев кадр и оставили множество позитивных комментариев.
- Какой Данька уже взрослый.
- Какие у него глаза.
- Очень классные!
- Вы такие прикольные и красивые!
- Лицо отца, но глаза матери.
- Ого! Он уже такой взрослый. Как быстро растут дети. Такой красавец, пусть будет здоров.
- Прекрасное фото. Интересно, он узнает вас в образе?
- Маленькая копия папы. — Пишут в комментариях Саниной.
Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко. Даниил — единственный ребенок супругов.
Фотографии мальчика в социальных сетях исполнительница публикует крайне редко.
Ранее Юлия Санина рассказала о семейной жизни и конфликтах с мужем. Исполнительница призналась, что она абсолютно не такая, какой ее видят на сцене зрители, комфортнее всего ей находиться дома.
Кроме того, артистка отметила, что ей нравится ухаживать за мужем и сыном. Также она сказала, что иногда может накричать на ребенка, но лишь потому, что не может оставлять рабочие процессы вне дома.
Фото: Юлия Санина