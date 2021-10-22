Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась редким фото со своим подросшим сыном пятилетним Даниилом.

Певица опубликовала снимок, сделанный в зеркале гримерки. В кадре мальчишка корчит гримасу, Юлия же предстала в сценическом макияже.

— Однажды в гримерке, — подписала публикацию Санина.

Поклонники пришли в умиление, увидев кадр и оставили множество позитивных комментариев.

Какой Данька уже взрослый.

Какие у него глаза.

Очень классные!

Вы такие прикольные и красивые!

Лицо отца, но глаза матери.

Ого! Он уже такой взрослый. Как быстро растут дети. Такой красавец, пусть будет здоров.

Прекрасное фото. Интересно, он узнает вас в образе?

Маленькая копия папы. — Пишут в комментариях Саниной.

Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко. Даниил — единственный ребенок супругов.

Фотографии мальчика в социальных сетях исполнительница публикует крайне редко.

Ранее Юлия Санина рассказала о семейной жизни и конфликтах с мужем. Исполнительница призналась, что она абсолютно не такая, какой ее видят на сцене зрители, комфортнее всего ей находиться дома.

Кроме того, артистка отметила, что ей нравится ухаживать за мужем и сыном. Также она сказала, что иногда может накричать на ребенка, но лишь потому, что не может оставлять рабочие процессы вне дома.

Фото: Юлия Санина