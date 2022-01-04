Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, как 2021 год повлиял на их коллектив и почему русскоязычную музыку слушают больше.

— Как вам удалось добиться успеха в украиноязычном сегменте?

— Украиноязычный контент должен быть конкурентоспособным — это основное. Люди не будут слушать музыку только потому, что она украиноязычная. Она действительно должна быть крутой, интересной, популярной, индивидуальной, понятной. То есть, она должна быть конкурентоспособной.

Мы стараемся делать ее в своем стиле. Мы все-таки играем рок, это не попсовая музыка на многотысячную аудиторию, у нас своя публика. Мы делаем все очень качественно, очень много работаем над музыкой, клипами, образами и концертами.

У нас очень большая конкуренция с русскоязычным рынком, с международным рынком, англоязычным. Поэтому здесь тяжело.

— Вы не стесняетесь того, что вы популярны только в своей нише?

— Мы признаем, что мы в своей нише. Однако все таки мы находим компромисс между тем, чтобы быть интересными большой аудитории, и при этом не терять себя.

— Как определяется успех песни? Как вы создаете нужные мелодии и интонации?

— Мы стараемся ориентироваться на свой вкус, потому что если это нравится нам, то это идет от сердца. Мы сами пишем свою музыку, не покупаем. Сказать, что будет хитом, невозможно. Это лотерея. Если бы все знали, как написать хит, все были бы популярными артистами.

Мы можем только от сердца писать о любви, о том, что мы действительно знаем, что вызовет драйв. Мы умеем делать так, чтобы люди прыгали под наши песни, танцевали под них или плакали.

Я уверена, что музыка должна вызывать эмоцию. Это могут быть слезы, драйв, танец. Но я не люблю нейтральную музыку. К сожалению, сейчас тенденция идет к нейтральным песням… Но мы находим середину.

— Как 2021 год повлиял на группу The Hardkiss и на украинский шоу-бизнес?

— 2021 год для нашей группы был некой реанимацией после очень тяжелого 2020 карантинного года. Год в локдауне, мы немного оживаем, поехали в тур — у нас было 38 аншлаговых концертов.

Мы объехали всю Украину, выступали на больших фестивалях, ну и мы готовимся к нашему Олимпийскому, 18 июня, который состоится в 2022 году. Это большое шоу, к нему нужно готовиться. Мы написали новый альбом.

Мы оживали, и вокруг шоу-бизнес также. Карантин сделал некое отсеивание сильных и крупных артистов от слабых. Очень тяжело сейчас будет начинающим, тем, кто только начинает свой путь. Я им не завидую.

— Вот это отсеивание артистов сыграло вам на руку или нет?

— У The Hardkiss очень мало конкуренции, потому что рок-музыка с женским вокалом. В нашей стране такого очень мало. Поэтому мне тяжело говорить о какой-то конкуренции.

Конечно, есть квоты на радио, то, что какое-то время не было здесь гастролирующих российских артистов — это, конечно, благоприятно повлияло на украинскую музыку, это дало толчок. Люди начали ходить и слушать именно украинских исполнителей.

— Почему в Spotify первые пять строк в топе всегда занимают русские или белорусские артисты? Как это происходит?

— До сих пор в Украине нет офисов Apple Music и Spotify. Офисы находятся в России, поэтому вы можете сами сделать выводы, где делаются эти тенденции, графики, плейлисты, предлагаемые украинскому слушателю. Хотелось бы, конечно, иметь офисы в нашей стране, которые анализировали бы наш рынок, которые бы как-то помогали и продвигали в Украине украинскую музыку.

В YouTube также, вот мы выпустили недавно клип Сестра и он держался в топе где-то неделю, но на первых чартах все равно были русские артисты. Это невозможно преодолеть… Просто больше людей русскоязычных в мире, украиноязычные люди слушают в меньшем количестве музыку.

— Никогда украинский артист не сможет собрать более 20 млн просмотров. Я уже не говорю о каких-то миллиардах, это просто невозможно физически. Поэтому многие артисты выбирают русскоязычный путь.

— Почему поколение Z предпочитает русскоязычную музыку?

— Потому что выбор не такой уж и большой украиноязычного контента. То есть, сейчас во всем мире топ – рэп-музыка, которая в Украине только начинает набирать обороты. Только появляются такие артисты, действительно с классной музыкой, вроде Alyona Alyona, Kalush.

Плюс TikTok. Не забывайте, что все тренды сейчас задает именно эта платформа. В которой украиноязычного контента почти нет. Российские песни, залетающие в тренды, потом перекидываются и на YouTube.

Люди слышат, ищут эту музыку в YouTube, это все вот такой процесс, механизм. Мы как украиноязычные артисты можем просто надеяться, что наши песни будут рождаться хитами, которые услышат благодаря радио или интернету. Обязательно у классной музыки будет своя аудитория, но просто не слишком большая.