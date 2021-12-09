Украинская рок-группа The Hardkiss представила клип на песню Сестра. Этот трек вошел в их альбом Жива и не залізна, который вышел в конце мая.
Видеоролик снят в японском стиле. В нем главная героиня, которую сыграла фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, пытается вызволить свою сестру, чтобы ее не успели сделать гейшей.
Стоит отметить, что клип Сестра — это целый мини-фильм. Сама же Санина сказала, что они постарались сделать полностью игровое видео.
Режисером клипа стал Валерий Бебко, который является участником музыкального коллектива и мужем фронтвумен.
Задолго до премьеры поклонники уже гадали, каким же именно будет ролик, возлагая большие надежды. Судя по комментариям, оставленным под видео на YouTube, The Hardkiss не разочаровали своих фанатов.
- Это не просто клип, это целый экшн! Как всегда на высоте!
- Эта работа не похожа на другие. Харды, благодарим вас за многогранность.
- Тот случай, когда с каждым новым клипом видишь, как The Hardkiss поднимаются на совершенно новый уровень. Очень крутые.
- Как всегда круто. Неудивительно, ведь вы по-другому не умеете.
- Такое чувство, что смотришь не клип, а целый фильм.
- Это потрясающе! Великолепный клип, до мурашек и слез.
- Очень красиво: кадры, образы, стиль. Все неимоверно. Вы умеете удивлять, — пишут пользователи сети.
Напомним, The Hardkiss представили альбом Жива і не залізна в мае. В него вошло 10 треков, один из них — дуэт с Дмитрием Монатиком.