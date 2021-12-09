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Мини-фильм в японском стиле: The Hardkiss показали клип Сестра

9 декабря 2021, 10:33
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Мини-фильм в японском стиле: The Hardkiss показали клип Сестра

Украинская рок-группа The Hardkiss представила клип на песню Сестра. Этот трек вошел в их альбом Жива и не залізна, который вышел в конце мая.

Видеоролик снят в японском стиле. В нем главная героиня, которую сыграла фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, пытается вызволить свою сестру, чтобы ее не успели сделать гейшей.

Стоит отметить, что клип Сестра — это целый мини-фильм. Сама же Санина сказала, что они постарались сделать полностью игровое видео.

Режисером клипа стал Валерий Бебко, который является участником музыкального коллектива и мужем фронтвумен.

Задолго до премьеры поклонники уже гадали, каким же именно будет ролик, возлагая большие надежды. Судя по комментариям, оставленным под видео на YouTube, The Hardkiss не разочаровали своих фанатов.

  • Это не просто клип, это целый экшн! Как всегда на высоте!
  • Эта работа не похожа на другие. Харды, благодарим вас за многогранность.
  • Тот случай, когда с каждым новым клипом видишь, как The Hardkiss поднимаются на совершенно новый уровень. Очень крутые.
  • Как всегда круто. Неудивительно, ведь вы по-другому не умеете.
  • Такое чувство, что смотришь не клип, а целый фильм.
  • Это потрясающе! Великолепный клип, до мурашек и слез.
  • Очень красиво: кадры, образы, стиль. Все неимоверно. Вы умеете удивлять, — пишут пользователи сети.
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Напомним, The Hardkiss представили альбом Жива і не залізна в мае. В него вошло 10 треков, один из них — дуэт с Дмитрием Монатиком.

Теги
The Hardkiss , Новый клип , Прем’єра
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