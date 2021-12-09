Украинская рок-группа The Hardkiss представила клип на песню Сестра. Этот трек вошел в их альбом Жива и не залізна, который вышел в конце мая.

Видеоролик снят в японском стиле. В нем главная героиня, которую сыграла фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, пытается вызволить свою сестру, чтобы ее не успели сделать гейшей.

Стоит отметить, что клип Сестра — это целый мини-фильм. Сама же Санина сказала, что они постарались сделать полностью игровое видео.

Режисером клипа стал Валерий Бебко, который является участником музыкального коллектива и мужем фронтвумен.

Задолго до премьеры поклонники уже гадали, каким же именно будет ролик, возлагая большие надежды. Судя по комментариям, оставленным под видео на YouTube, The Hardkiss не разочаровали своих фанатов.

Это не просто клип, это целый экшн! Как всегда на высоте!

Эта работа не похожа на другие. Харды, благодарим вас за многогранность.

Тот случай, когда с каждым новым клипом видишь, как The Hardkiss поднимаются на совершенно новый уровень. Очень крутые.

Как всегда круто. Неудивительно, ведь вы по-другому не умеете.

Такое чувство, что смотришь не клип, а целый фильм.

Это потрясающе! Великолепный клип, до мурашек и слез.

Очень красиво: кадры, образы, стиль. Все неимоверно. Вы умеете удивлять, — пишут пользователи сети.

Напомним, The Hardkiss представили альбом Жива і не залізна в мае. В него вошло 10 треков, один из них — дуэт с Дмитрием Монатиком.