В понедельник, 1 ноября, состоялась долгожданная премьера продолжения костюмированной драмы Кріпосна. В третьем сезоне раскроются тайны будущего главных героев.

Кто играет в драме Кріпосна. Жадана любов: список актеров и краткая информация о героях — далее в материале.

Список актеров Кріпосна. Жадана любов:

Соня Присс

Станислав Боклан — Петр Червинский;

Наталка Денисенко — Лариса Червинская;

Анна Сагайдачная — Натали Дорошенко;

Марк Дробот — Николай Дорошенко;

Тарас Цимбалюк — Назар;

Олеся Жураковская — Павлина;

Максим Радугин — Андрей Жадан;

Сергей Стрельников — Стефан Яблоневский;

Федор Лавров — Евгений Безус;

Мария Машкова — Рогнеда Безус;

Алина Коваленко — Ольга Родзевич.

Информация о героях третьего сезона драмы Кріпосна

Катерина Вербицкая

Главная героиня костюмированной драмы — Катерина Вербицкая. За плечами девушки жизнь в роли собственности, беспощадная месть купчихи, смерть матери и любимого. Катерина воспитана как панянка, всегда борется за свою свободу и любовь.

Надежда на лучшее в ее жизни появилась, когда Андрей Жадан пришел к ней на помощь. Но и тут испытания не закончились. Во время их свадьбы неизвестный воткнул нож в грудь Жадану.

Петр Червинский

Богатый помещик, жестокий, строгий и беспощадный не только к крепостным, но и к собственной семье.

В начале третьего сезона Червинский потеряет все: сына, дом, крепостных. Однако он не из тех, кто отступает, и сделает все, чтобы вернуть Червинку в свои руки.

Лариса Червинская

Молодая актриса театра. Саркастическая, нежная и яркая. Знает, как правильно вести себя с мужчинами и добиться их расположения.

Изначально была любовницей богатого помещика Петра Червинского, вскоре став женой. В третьем сезоне она ожидает малыша. Материнство разделит ее жизнь на до и после.

Натали Дорошенко

Дочь богатого помещика, настоящая аристократка и модница. Девушка хорошо воспитана и не способна на неблаговидные поступки. Брак с помещиком разделил ее жизнь на до и после. Та, что так мечтала о мире и покое, столкнулась со страшной судьбой и ушла в монастырь.

Назар

Кузнец-крепостной Назар добрый, но очень закрытый. Он пережил страшный пожар и едва выжил. Орыся тайком навещала его и пыталась вылечить обожженную кожу, что растопило сердце кузнеца.

Вскоре влюбленные обвенчались, а Орыся узнала, что беременна. Ребенок изменит их судьбы навсегда, а ряд грядущих событий сделает их другими людьми.

Павлина

Кухарке Павлине присуще жить ради других. Она веселая, добрая, сильная, но одинокая. В юности Павлина потеряла мужа, после чего уже не надеялась встретить любовь.

Однако в новом сезоне за ее сердце будет бороться мужчина.

Андрей Жадан

Помещик, который в прошлом был крепостным. Он добился всего сам и стал свободным человеком. Входит в высшее общество, но не смотря на это остается человечным.

Стефан Яблоневский

Польский князь Стефан Яблоневский — новый герой третьего сезона. Его история о том, что можно остаться хорошим человеком и не сломаться, когда отбирают самое ценное.

Евгений Безус

Статский советник, настоящий карьерист, который умеет хитрить и разрабатывать стратегии. Мужчина добился успеха и живет в свое удовольствие.

Рогнеда Безус

Жена Евгения Безуса. Яркая, жестокая и сложная женщина. Является главой благотворительного общества. Она – негласный лидер женского киевского общества, инициатор массы светских событий.

Благодаря ей в доме могут принять кого угодно, а также и отказать.

Ольга Родзевич

Дочь киевского помещика. Своевольная, умная, красивая. Она борется за права женщин и осуждает стереотипы о них.