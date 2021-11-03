В понедельник, 1 ноября, состоялась долгожданная премьера продолжения костюмированной драмы Кріпосна. В третьем сезоне раскроются тайны будущего главных героев.
Кто играет в драме Кріпосна. Жадана любов: список актеров и краткая информация о героях — далее в материале.
Список актеров Кріпосна. Жадана любов:
- Соня Присс — Катерина Вербицкая;
- Станислав Боклан — Петр Червинский;
- Наталка Денисенко — Лариса Червинская;
- Анна Сагайдачная — Натали Дорошенко;
- Марк Дробот — Николай Дорошенко;
- Тарас Цимбалюк — Назар;
- Олеся Жураковская — Павлина;
- Максим Радугин — Андрей Жадан;
- Сергей Стрельников — Стефан Яблоневский;
- Федор Лавров — Евгений Безус;
- Мария Машкова — Рогнеда Безус;
- Алина Коваленко — Ольга Родзевич.
Информация о героях третьего сезона драмы Кріпосна
Катерина Вербицкая
Главная героиня костюмированной драмы — Катерина Вербицкая. За плечами девушки жизнь в роли собственности, беспощадная месть купчихи, смерть матери и любимого. Катерина воспитана как панянка, всегда борется за свою свободу и любовь.
Надежда на лучшее в ее жизни появилась, когда Андрей Жадан пришел к ней на помощь. Но и тут испытания не закончились. Во время их свадьбы неизвестный воткнул нож в грудь Жадану.
Петр Червинский
Богатый помещик, жестокий, строгий и беспощадный не только к крепостным, но и к собственной семье.
В начале третьего сезона Червинский потеряет все: сына, дом, крепостных. Однако он не из тех, кто отступает, и сделает все, чтобы вернуть Червинку в свои руки.
Лариса Червинская
Молодая актриса театра. Саркастическая, нежная и яркая. Знает, как правильно вести себя с мужчинами и добиться их расположения.
Изначально была любовницей богатого помещика Петра Червинского, вскоре став женой. В третьем сезоне она ожидает малыша. Материнство разделит ее жизнь на до и после.
Натали Дорошенко
Дочь богатого помещика, настоящая аристократка и модница. Девушка хорошо воспитана и не способна на неблаговидные поступки. Брак с помещиком разделил ее жизнь на до и после. Та, что так мечтала о мире и покое, столкнулась со страшной судьбой и ушла в монастырь.
Назар
Кузнец-крепостной Назар добрый, но очень закрытый. Он пережил страшный пожар и едва выжил. Орыся тайком навещала его и пыталась вылечить обожженную кожу, что растопило сердце кузнеца.
Вскоре влюбленные обвенчались, а Орыся узнала, что беременна. Ребенок изменит их судьбы навсегда, а ряд грядущих событий сделает их другими людьми.
Павлина
Кухарке Павлине присуще жить ради других. Она веселая, добрая, сильная, но одинокая. В юности Павлина потеряла мужа, после чего уже не надеялась встретить любовь.
Однако в новом сезоне за ее сердце будет бороться мужчина.
Андрей Жадан
Помещик, который в прошлом был крепостным. Он добился всего сам и стал свободным человеком. Входит в высшее общество, но не смотря на это остается человечным.
Стефан Яблоневский
Польский князь Стефан Яблоневский — новый герой третьего сезона. Его история о том, что можно остаться хорошим человеком и не сломаться, когда отбирают самое ценное.
Евгений Безус
Статский советник, настоящий карьерист, который умеет хитрить и разрабатывать стратегии. Мужчина добился успеха и живет в свое удовольствие.
Рогнеда Безус
Жена Евгения Безуса. Яркая, жестокая и сложная женщина. Является главой благотворительного общества. Она – негласный лидер женского киевского общества, инициатор массы светских событий.
Благодаря ей в доме могут принять кого угодно, а также и отказать.
Ольга Родзевич
Дочь киевского помещика. Своевольная, умная, красивая. Она борется за права женщин и осуждает стереотипы о них.