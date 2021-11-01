Сегодня, 1 ноября, в 20.15 в эфире телеканала СТБ состоится премьера долгожданного продолжения сериала Кріпосна. Жадана любов.

Костюмированная мелодрама наконец-то откроет занавес и раскроет тайны будущего главных героев. Кроме любимых персонажей появятся и новые, не менее интересные и душевные.

Среди них ― владелец лавки Карпо Малеваный, которого сыграл талантливый украинский актер Виктор Жданов.

Карпо – харизматичный киевский лавочник. Взрослый, мудрый, трудолюбивый и честный мужчина, за плечами у которого нелегкая судьба. Своим трудом и потом он создал то небольшое дело, которое любит и лелеет. Ему доверяют, а он старается быть честным, прежде всего сам с собой.

– Это киевлянин, который работает в своей лавке. У него двое сыновей, две невестки. Он любит свое дело, своих детей, свой край, где он живет. Такой же, как и все. Простой человек. Да, он где-то спотыкается, знал бы, где упал, солому подстелил бы, понимаете? Где-то разочаровывается, где-то чувствует, что его предали, – прокомментировал Виктор Жданов.

Роль Карпа непростая, но он понравится зрителю с первых секунд. Судьба сведет владельца магазина с кухаркой Павлиной. Она – милосердная, справедливая, но отчаявшаяся в любви.

Почувствовать себя женой так и не успела, ведь 25 лет ждала любимого из армии. Так и не дождавшись, закрыла свою душу и сердце навсегда. Сможет ли Карпо убедить ее в том, что истинные чувства неподвластны времени и возрасту?