Интернет всколыхнула новость о том, что американский актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Как и где это произошло, реакция пользователей сети и что грозит голливудской звезде — далее в материале.

Кто такой Алек Болдуин

Алек Болдуин — 63-летний всемирно известный актер, режиссер, комик и писатель. Он дебютировал на Бродвее в 1986 году, на телеэкранах впервые появился в сериале Доктора, показ которого проходил с 1980 по 1982 год.

Он снялся во многих популярных картинах, таких как Привычка жениться, Побег, На грани, Перл-Харбор, Авиатор, Отступники, Простые сложности, Девушка из пригорода, Миссия невыполнима: Племя изгоев и другие.

В 2001 году Алек дебютировал как режиссер, его первой работой стал фильм Дьявол и Дэниел Уэбстер. В 2010 году актера удостоили степени доктора исскуств.

Болдуин женат на инструкторе по йоге Хиларии Томас, с которой они воспитывают шестерых детей. Также у него есть дочь от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер.

Алек Болдуин застрелил оператора

Новость о том, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс появилась на просторах интернета 22 октября. Трагический случай произошел на съемках вестерна Раст. Также ранен режиссер ленты Джоэл Соуз, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как это произошло

Во время съемок киноленты произошел инцидент с выстрелом из огнестрельного оружия, который совершил Алек Болдуин. Оружие использовалось как предмет реквизита и должно было быть заряжено холостыми патронами, однако выстрел произошел настоящий.

Каким именно поражающим элементом был произведен выстрел сейчас устанавливают местные правоохранительные органы.

Оператора Галину Хатчинс отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. Режиссера Джоэл Соуза увезли на машине скорой помощи.

Инцидент произошел на ранчо Бонанза Крик неподалеку от Санта-Фе.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

“There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks.” (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Фильм Раст

В мае 2020 года стало известно, что Алек Болдуин сыграет одну из главных ролей в вестерне Раст, кроме того, он также является продюсером ленты. В кинофильме также снимаются Трэвис Фиммел, Фрэнсис Фишер, Дженсен Эклс и другие.

Съемки фильма начались недавно — в октябре 2021 года.

Сюжет киноленты разворачивается в 1880-х годах. Главный герой Раст пытается вызволить своего 13-летнего внука Лукаса из тюрьмы. Мальчик осужден за случайное убийство и приговорен к смертельной казни. После удачного побега герои вынуждены скрываться от маршала и охотника за головами.

Что грозит Алеку Болдуину

Официальный представитель шерифа округа Санта-Фе в комментарии агентству Франс-Пресс сказал, что актер дал все необходимые показания, а также ответил на все вопросы. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, пока что никто не арестован.

По факту случившегося будут вестись разбирательства. Известно, что в США за непредумышленное убийство дают от пяти до 25 лет тюрьмы.

Реакция пользователей сети

Поклонники Алека Болдуина предполагают, что актера специально подставили. Также они выражают предположения, что за инцидент должны отвечать те, кто ответствен за предметы реквизита.

Он не виноват, но ему теперь всю жизнь жить с этим.

Похоже на подставу, но в любом случае сядет тот, кто отвечает за оружие.

Кто отвечал за реквизит, как такое можно допустить?

Попахивает криминалом.

Холостые никак боевыми не станут, кто-то это подстроил.

Ужасная трагедия… Случайно ли это произошло? Возможно, его подставили целенаправленно.

Так виновен не он, а те, кто отвечает за реквизит.

Какая трагедия! Может подставили? — Пишут пользователи сети.

Также соболезнования выражают семье погибшей Галины Хатчинс.

Соболезнование семье и сил им это пережить.

Ужасная трагедия. Покойся с миром.

Мои глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Хатчинс.

Очень жаль узнавать о гибели людей. Искренние соболезнования семье.

Кто такая Галина Хатчинс

Известно, что Галина Хатчинс уроженка Украины. Она окончила Киевский национальный университет со степенью магистра международной журналистики и какое-то время работала журналистом-расследователем.

После окончила курс Кинематографа в AFI Conservatory в Лос-Анджелесе и стала оператором. Детальную биографию Галины Хатчинс — читайте на Фактах ICTV.

Кроме того, в МИД Украины отреагировали на смерть кинооператора и подтвердили то, что у нее было украинское гражданство.