Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк показал себя в военной форме и напомнил о войне. С первых дней полномасштабного вторжения артист защищает страну с автоматом в руках, и напомнил о важности дела братьев по оружию.

— 16 месяцев гонки за существование украинской нации и государства! Честь знать настоящих! Вечная память павшим за будущее детей в европейской семье достойных людей! Рядовой Хлывнюк Андрей Владимирович, — подписал снимок артист.

Музыкант показал, как он изменился за период войны — он по-прежнему в военной форме и каске, а его раны лица после минометного обстрела в марте 2022 полностью зажились.

Даже после ранения артист вернулся в строй, и занимается не только уничтожением врага, но и помощью нашим бойцам с транспортом для выполнения боевых задач.

В Stories он показал себя в авто и рассказал, что его фонд работает — 7 из 10 авто для фронта уже пересекли границу и находятся во Львове.

Напомним, что Хлывнюк праздновал свой день рождения на фронте. Это было 31 декабря 2022 года. В целом, музыкант редко выкладывает снимки с фронта, но каждый раз радует поклонников приятными словами и улыбкой.