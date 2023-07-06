Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк показав себе у військовій формі та нагадав про війну. З перших днів повномасштабного вторгнення артист захищає країну з автоматом у руках, і нагадав про важливість справи братів по зброї.

– 16 місяців перегонів за існування української нації та держави! Честь знати справжніх! Вічна пам’ять полеглим за майбутнє дітей у європейській родині гідних людей! Рядовий Хливнюк Андрій Володимирович, – підписав знімок артист.

Музикант показав, як він змінився за період війни – він, як і раніше, у військовій формі та касці, а його рани обличчя після мінометного обстрілу в березні 2022 повністю загоїлися.

Навіть після поранення артист повернувся в стрій, і займається не тільки знищенням ворога, а й допомогою нашим бійцям із транспортом для виконання бойових завдань.

У Stories він показав себе в авто і розповів, що його фонд працює – 7 із 10 авто для фронту вже перетнули кордон і перебувають у Львові.

Нагадаємо, що Хливнюк святкував свій день народження на фронті. Це було 31 грудня 2022 року. Загалом, музикант рідко викладає знімки з фронту, але щоразу тішить прихильників приємними словами та посмішкою.