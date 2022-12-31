Український музикант та лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк звернувся до українців на свій день народження. Важлива дата для музиканта приходиться 31 грудня, і на тлі цього він виклав коротке відео з передової.

Ролик співак опублікував у Instagram.

– Отак я зустрічаю свої 43 роки. Знаю, що зараз відбуваються терористичні атаки на мій рідний Київ та всю Україну. Сил вам, тримайтеся і не ігноруйте повітряні тривоги. Якщо дуже хочеться мене привітати – задонайте на БПЛА у фонд Хливнюка. Разом переможемо – слава Україні! – Заявив артист за допомогою відео.

Нагадаємо, що від перших днів повномасштабного вторгнення Хливнюк вирішив захищати Україну зі зброєю в руках. У березні артист потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення. Після цього артист записав спільну пісню з фронтменом Pink Floyd Девідом Гілмором, яка, напевно, змогла достукатися до мільйонів слухачів у всьому світі.

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Артист активно критикує російських зірок, які підтримують криваву війну з Україною, а також звертається до жителів РФ, закликаючи діяти та покласти край диктаторському режиму у Кремлі.