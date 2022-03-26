Хливнюк попал под минометный обстрел и показал раненое лицо

Украинский музыкант и участник группы Бумбокс Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел и получил ранение лица. В своем Instagram он показал последствия атаки россиян.

Напомним, что в первые дни начала широкомасштабного вторжения России в Украину Хливнюк записался в тероборону Киева.

Так, фотографии последствий обстрела он выложил в Instagram, добавив, что теперь он “трехсотый” — этот термин часто используется в оперативных переговорах военных служб для обозначения количества раненных.

— К сожалению наша колонна потеряла два пикапа, но я верю что наши волонтеры с этим справятся, — добавил Андрей.

Он также обратился к своим поклонникам из России: “вот с какими нацистами вы воюете, идиоты”.

Напомним, что ранее Хливнюк призвал российских агрессоров сложить оружие и сдаться в плен. Он уверен только так военные РФ смогут вернуться в свои семьи живыми и здоровыми.

Говорит, что за все дни сопротивления фашистской федерации, денацифицировать путинской армии удалось только детские садики и жилые дома.