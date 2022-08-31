Украинский музыкант и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк не сдержал слез на концерте в Праге. Артист не смог исполнить песню Наодинці полноценно, когда добавил в нее строчки за Бучу, Ирпень, и другие украинские города.

Эмоциональным видео поделилась один из пользователей TikTok, и дописала, что на это невозможно смотреть без слез.

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Андрей решил позаимствовать строки из песни Чути гімн у музыканта Skofka. Хлывнюк не смог сдержать эмоции, когда пел следующие слова:

Ну, а поки будем бить вас

За Азов і Бучу!

За Ірпінь, який ти мучив!

Правда, последнюю строчку допеть не удалось — эмоции нахлынули на артиста, который с первых дней защищает нашу страну с автоматом в руках. Музыкант видел это все на собственные глаза, и это точно останется в его памяти до конца жизни.

Андрей отвернулся от микрофона, чтобы вытереть слезы. Публика заметила реакцию музыканта, и поддержала его овациями. Хлывнюк тоже не остался в стороне, и напомнил зрителям, почему он выступает на сцене.

— Все ваши деньги пойдут на ВСУ. Простите, — добавил артист.

Не только Хлывнюк покинул фронт, чтобы напомнить всему миру о войне в Украине — также уехали с передовой Тарас Тополя со своей группой Антитела. Артисты заявили, что не могли отказаться от приглашений — им выпал шанс спеть вместе с Эдом Шираном на одной сцене в Польше.