В США скончался 9-летний мальчик, пострадавший в давке на концерте рэпера Тревиса Скотта.

Эзра Блаунт стал самой молодой жертвой музыкального фестиваля Astroworld. Мальчик умер в Техасской детской больнице 14 ноября.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 15, 2021