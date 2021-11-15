В США скончался 9-летний мальчик, пострадавший в давке на концерте рэпера Тревиса Скотта.

Эзра Блаунт стал самой молодой жертвой музыкального фестиваля Astroworld. Мальчик умер в Техасской детской больнице 14 ноября.

– Семья Блаунтов скорбит о непостижимой потере своего драгоценного маленького сына. Смерть ребенка не должна стать следствием того, что его взяли на концерт. Это должен был быть радостный праздник, — сказал адвокат семьи Бен Крамп.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 15, 2021

Во время концерта Эзра сидел у отца на плечах. Когда толпа начала давить их, отец потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что сына нет рядом. Позже мальчик был обнаружен в больнице с тяжелыми ранениями.

Согласно иску, который семья подала против Скотта и организатора события Live Nation, ребенок получил серьезные повреждения мозга, почек и печени после того, как его “били ногами, наступали, растоптали и чуть не раздавили насмерть”.

Семья Блаунтов требует возмещения ущерба на сумму не менее $1 млн.

Напомним, 5 ноября в давке во время музыкального фестиваля Astroworld, организованного Скоттом, пострадали сотни фанатов. Маленький Эзра стал десятой жертвой концерта.

Рэпер несколько раз останавливал шоу, а медики пробирались сквозь толпу, спасая пострадавших. Многие участники Astroworld Festival осуждают Тревиса Скотта, который якобы провоцировал толпу и продолжал выступать, когда она вышла из-под контроля.

8 ноября стало известно, что на Тревиса Скотта и Дрейка подали в суд. Согласно жалобе, Дрейк вышел на сцену к Тревису и помог ему спровоцировать толпу.