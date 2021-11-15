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Били ногами и наступали: умер 9-летний мальчик, пострадавший на концерте Тревиса Скотта

15 ноября 2021, 12:43
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Били ногами и наступали: умер 9-летний мальчик, пострадавший на концерте Тревиса Скотта
Источник: Depositphotos

В США скончался 9-летний мальчик, пострадавший в давке на концерте рэпера Тревиса Скотта.

Эзра Блаунт стал самой молодой жертвой музыкального фестиваля Astroworld. Мальчик умер в Техасской детской больнице 14 ноября.

– Семья Блаунтов скорбит о непостижимой потере своего драгоценного маленького сына. Смерть ребенка не должна стать следствием того, что его взяли на концерт. Это должен был быть радостный праздник, — сказал адвокат семьи Бен Крамп.

Во время концерта Эзра сидел у отца на плечах. Когда толпа начала давить их, отец потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что сына нет рядом. Позже мальчик был обнаружен в больнице с тяжелыми ранениями.

Согласно иску, который семья подала против Скотта и организатора события Live Nation, ребенок получил серьезные повреждения мозга, почек и печени после того, как его “били ногами, наступали, растоптали и чуть не раздавили насмерть”.

Семья Блаунтов требует возмещения ущерба на сумму не менее $1 млн.

Напомним, 5 ноября в давке во время музыкального фестиваля Astroworld, организованного Скоттом, пострадали сотни фанатов. Маленький Эзра стал десятой жертвой концерта.

Рэпер несколько раз останавливал шоу, а медики пробирались сквозь толпу, спасая пострадавших. Многие участники Astroworld Festival осуждают Тревиса Скотта, который якобы провоцировал толпу и продолжал выступать, когда она вышла из-под контроля.

8 ноября стало известно, что на Тревиса Скотта и Дрейка подали в суд. Согласно жалобе, Дрейк вышел на сцену к Тревису и помог ему спровоцировать толпу.

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Источник
AP
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Концерт , Смерть
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