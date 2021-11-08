На Тревіса Скотта та Дрейка подали до суду через смертельний фестиваль

На американських реперів Тревіса Скотта та Дрейка подали до суду через смертельний фестиваль.

Згідно зі скаргою, Дрейк вийшов на сцену до Тревіса і допоміг йому спровокувати натовп. Так, 23-річний Крістіан Паредес тепер має намір стягнути з музикантів суму понад $1 млн як компенсацію за травми та медичні витрати. Він також постраждав під час фестивалю.

Хлопець звинувачує Дрейка в тому, що він продовжував виступати з Тревісом Скоттом, коли натовп вийшов із-під контролю.

– Натовп став хаотичним і почалася тиснява, внаслідок якої вісім людей загинули і десятки, включно з Крістіаном Паредесом, отримали серйозні травми, – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що Тревіс Скотт вже двічі засуджений за те, що спонукав фанатів долати бар’єри безпеки.

У позові Паредес каже, що травми та смерть сталися через недбалість, необережність та нерозсудливість.

Нагадаємо, 5 листопада в тисняві під час музичного фестивалю Astroworld загинуло вісім людей. Ще в 11 учасників фестивалю сталася зупинка серця, їх довелося реанімувати просто в натовпі.

Скотт кілька разів припиняв виступ, звертаючись до служби безпеки з проханням допомогти своїм шанувальникам. Зрештою, він завершив концерт.