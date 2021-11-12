Американского рэпера Трэвиса Скотта вырежут из нового сезона реалити-шоу Семейство Кардашьян из-за гибели людей во время его выступления на фестивале Astroworld.

Такое решение семья возлюбленной музыканта Кайли Дженнер приняла, поскольку не хочет, чтобы новый сезон оскандалился из-за появления в нем Скотта.

По данным инсайдера, съемки продолжения Семейства Кардашьян уже идут несколько месяцев. Какой вердикт вынесет следствие — будет известно не скоро, поэтому Трэвиса решили убрать.

— Следствие будет продолжаться еще долго и никто не знает, каков исход. Это последнее, о чем Кардашьян хотят говорить, когда они вернутся на телеэкраны, — отметил инсайдер.

Кроме того, сейчас Трэвис и Кайли ждут появления на свет второго общего ребенка, что и должна было стать одной из ключевых историй сезона, однако теперь эта сюжетная линия отменена.

— Вся семья сейчас втянута в эту катастрофу, — добавил близкий к Кардашьян источник.

Напомним, 5 ноября в давке во время музыкального фестиваля Astroworld, который организовывал Скотт, погибли восемь человек. Еще у 11 участников фестиваля произошла остановка сердца, их пришлось реанимировать прямо в толпе.

Позже стало известно об еще одной жертве — 22-летней девушке, которая скончалась в больнице. Также в больнице находится 9-летний мальчик.

8 ноября стало известно, что на Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд. Согласно жалобе, Дрейк вышел на сцену к Трэвису и помог ему спровоцировать толпу.