У США помер 9-річний хлопчик, який постраждав у тисняві на концерті репера Тревіса Скотта.

Езра Блаунт став наймолодшою жертвою музичного фестивалю Astroworld. Хлопчик помер у Техаській дитячій лікарні 14 листопада.

– Сім’я Блаунтів сумує про незбагнену втрату свого дорогоцінного маленького сина. Смерть дитини не мала стати наслідком того, що її взяли на концерт. Це мало бути радісне свято, – сказав адвокат сім’ї Бен Крамп.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 15, 2021

Під час концерту Езра сидів у батька на плечах. Коли натовп придушив їх, батько втратив свідомість. Прийшовши до тями, чоловік зрозумів, що сина немає поруч. Врешті хлопчика знайшли у лікарні з тяжкими пораненнями.

Згідно з позовом, який сім’я подала проти Скотта та організатора події Live Nation, дитина отримала серйозні пошкодження мозку, нирок і печінки після того, як її “били ногами, наступали, розтоптали та ледь не розчавили на смерть”.

Сім’я Блаунтів вимагає відшкодування збитків на суму щонайменше $1 млн.

Нагадаємо, 5 листопада в тисняві під час музичного фестивалю Astroworld, який організовував Скотт, постраждали сотні фанатів. Маленький Езра став десятою жертвою концерту.

Репер кілька разів зупиняв шоу, а медики пробирались крізь натовп, рятуючи постраждалих. Чимало учасників Astroworld Festival засуджують Тревіса Скотта, який нібито провокував натовп і продовжував виступати, коли він вийшов з-під контролю.

8 листопада стало відомо, що на Тревіса Скотта та Дрейка подали до суду. Згідно зі скаргою, Дрейк вийшов на сцену до Тревіса і допоміг йому спровокувати натовп.