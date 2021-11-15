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Били ногами і наступали: помер 9-річний хлопчик, який постраждав на концерті Тревіса Скотта

15 Листопада 2021, 12:43
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Били ногами і наступали: помер 9-річний хлопчик, який постраждав на концерті Тревіса Скотта
Джерело: Depositphotos

У США помер 9-річний хлопчик, який постраждав у тисняві на концерті репера Тревіса Скотта.

Езра Блаунт став наймолодшою жертвою музичного фестивалю Astroworld. Хлопчик помер у Техаській дитячій лікарні 14 листопада.

– Сім’я Блаунтів сумує про незбагнену втрату свого дорогоцінного маленького сина. Смерть дитини не мала стати наслідком того, що її взяли на концерт. Це мало бути радісне свято, – сказав адвокат сім’ї Бен Крамп.

Під час концерту Езра сидів у батька на плечах. Коли натовп придушив їх, батько втратив свідомість. Прийшовши до тями, чоловік зрозумів, що сина немає поруч. Врешті хлопчика знайшли у лікарні з тяжкими пораненнями.

Згідно з позовом, який сім’я подала проти Скотта та організатора події Live Nation, дитина отримала серйозні пошкодження мозку, нирок і печінки після того, як її “били ногами, наступали, розтоптали та ледь не розчавили на смерть”.

Сім’я Блаунтів вимагає відшкодування збитків на суму щонайменше $1 млн.

Нагадаємо, 5 листопада в тисняві під час музичного фестивалю Astroworld, який організовував Скотт, постраждали сотні фанатів. Маленький Езра став десятою жертвою концерту.

Репер кілька разів зупиняв шоу, а медики пробирались крізь натовп, рятуючи постраждалих. Чимало учасників Astroworld Festival засуджують Тревіса Скотта, який нібито провокував натовп і продовжував виступати, коли він вийшов з-під контролю.

8 листопада стало відомо, що на Тревіса Скотта та Дрейка подали до суду. Згідно зі скаргою, Дрейк вийшов на сцену до Тревіса і допоміг йому спровокувати натовп.

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Джерело
AP
Теги
Концерт , Смерть
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