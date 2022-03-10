Певица Тина Кароль жестко высказалась по поводу украинских артистов, которые выступали в России до войны.

В Instagram-stories Тина Кароль обнародовала обращение, в котором пристыдила их, однако имена раскрывать не стала. Исполнительница сказала, что в 2014 году выбрать свою страну для артиста было сложным шагом. Тогда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

Теперь, когда Россия начала в Украине полномасштабную войну, некоторые звезды остались без концертов и решили обнародовать слезливые посты.

— В 2014 году выбрать свою страну было для артиста сложным шагом, как мы все помним, немногим это стало под силу. Было время трудное, вам было по*ую… Когда закончились русские концерты, затруднительный период настал у вас… Уже некуда бежать, — отметила артистка.

Тина Кароль посоветовала им делать дела не для поста в Instagram и не отвлекаться от спасения своей заблудшей души.

— Нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи — это народ. Он сам решит, где кто и чей! Слава Украине! — подытожила певица.

Очевидно, что Тина Кароль имела ввиду Ани Лорак и Светлану Лободу, которые строят карьеру в РФ. Певицы хоть и высказывались против войны, но ни одного раза не обмолвились о том, кто эту войну начал и не назвали вещи своими именами — Россия напала на Украину.

Стоит отметить, что сама Тина Кароль в Варшаве вышла на митинг против войны в Украине. Артистка покинула территорию нашей страны, чтобы организовывать марши поддержки.

В Instagram она обнародовала видео, на которых видно сотни людей. Певица идет впереди и поет акапельно песни, а за ней колона из людей, проживающих в Польше, с флагами Украины, портретами президента страны-агрессора Владимира Путина и плакатами с призывом остановить войну.