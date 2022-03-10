Співачка Тіна Кароль жорстко висловилася з приводу українських артистів, які виступали в Росії до війни.

В Instagram-stories Тіна Кароль оприлюднила звернення, в якому присоромила їх, проте імена розкривати не стала. Виконавиця сказала, що в 2014 році обрати свою країну для артиста було складним кроком. Тоді Росія анексувала Крим та вторглася на Донбас.

Тепер, коли Росія розпочала в Україні повномасштабну війну, деякі зірки залишилися без концертів та вирішили оприлюднити сльозливі пости.

– У 2014 році обрати свою країну було для артиста складним кроком, як ми всі пам’ятаємо, це мало кому це стало під силу. Була година скрутна, вам було по*ую… Коли закінчилися російські концерти, настала скрута у вас… Вже нікуди бігти, – зауважила артистка.

Тіна Кароль порадила їм робити справи не для посту в Instagram і не відволікатися від порятунку своєї заблудлої душі.

– Нам байдуже на весь цей контент. Найкращий детектор брехні – це народ. Він сам вирішить, де хто та чий! Слава Україні! – підсумувала співачка.

Очевидно, що Тіна Кароль мала на увазі Ані Лорак та Світлану Лободу, які будують кар’єру в РФ. Співачки хоч і висловлювалися проти війни, але жодного разу не обмовилися про те, хто цю війну розпочав і не назвали речі своїми іменами – Росія напала на Україну.

Варто зазначити, що сама Тіна Кароль у Варшаві вийшла на мітинг проти війни в Україні. Артистка залишила територію нашої країни, щоби організовувати марші підтримки.

В Instagram вона оприлюднила відео, на яких видно сотні людей. Співачка йде попереду та співає акапельно пісні, а за нею колона з людей, які проживають у Польщі, з прапорами України, портретами президента країни-агресора Володимира Путіна та плакатами із закликом зупинити війну.