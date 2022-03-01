Певица Ани Лорак, которая давно живет и делает карьеру в России, спустя шесть дней таки высказалась о войне в Украине. Правда, назвать Россию агрессором до сих пор не решилась.

В своем Instagram она опубликовала фото маленьких детей из бомбоубежица.

— Мои любимые братья и сестры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное — дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!

Ани Лорак родилась и построила карьеру в Украине. После начала войны на Донбассе и оккупации Крыма она продолжила выступать в России и получать там награды. Затем вовсе уехала туда жить.

Спустя семь лет Ани Лорак впервые дала концерт в Украине, а затем презентовала песню на украинском языке.

Сама певица такой длительный “бойкот” ее выступлений в Украине связала с “политическим заказом” от людей, которые ей якобы завидовали. Ани Лорак добавила, что обижена на украинских коллег, которые в сложное время ее не поддержали.

24 февраля 2022 года Россия начала в Украине войну. В то время, когда украинские и российские артисты говорили слова поддержки и призывали Путина остановить агрессию и прекратить убийства мирных жителей, Ани Лорак ограничилась картинкой “Stop war”.

После того, как в сеть слили номера телефонов артистов, которые поддержали войну и режим Путина, Ани Лорак таки пришлось высказаться.