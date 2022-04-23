Музыкант Владимир Дантес рассказал, что они с певицей Надей Дорофеевой еще официально женаты.

Окончательно о том, что они расходятся, артисты решили в конце января, однако не успели подать соответствующие документы о разводе до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Мы очень много разговаривали. Говорили о том, как мы чувствуем себя рядом друг с другом, что поменялось… В конце января мы решили, что мы расходимся, в начале февраля я переехал в съемную квартиру, — рассказал Владимир.

Он отметил, что 1 марта они хотели всем красиво рассказать о расставании и сделать вечеринку, однако все пошло не так как они планировали.

— Мы жили не вместе, нормально общаемся, когда началась война, я был рядом… Где-то через две недели появилось такое странное чувство, что мы будто и вместе, и не вместе… Тогда мы написали пост, поскольку не возможно делать вид, врать людям, — отметил Дантес.

Артист сравнил отношения с диаграммой, а также сказал, что решение о разводе они приняли не спонтанно.

Более того, он признался, что все еще любит Надю, однако уже не как возлюбленную, а как близкого человека.

Напомним, что середине марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разрыве отношений после семи лет брака.

Фото: Владимир Дантес