Украинская певица Тина Кароль представила клип на лирическую песню Двойной рай. Трек вошел в новый альбом звезды, премьера которого запланирована на 29 октября.
В ролике Тина предстала в образе блондинки с челкой. В черном наряде она поет о влюбленной паре, которая ревнует друг друга, но ради любви готова на все.
Приглушенный свет, чувственная мелодия, балет и оружие придают клипу атмосферности. Режиссером видео выступила Алина Симоненко.
В комментариях поклонники забросали комплиментами клип и необычный образ Тины. Некоторые отметили, что работа получилась очень эстетической.
- Как роскошно и эстетично!
- Каждый раз думаешь, что это потолок и лучше уже невозможно. Но Тина всегда доказывает обратное.
- Работа нереальная. Песня, клип, балет. Совокупность всего того, что я увидела, заставила меня погрузиться в мир эстетики и чего-то нового.
- Тина это волшебно! Ждем альбом с нетерпением.
- Теперь знаю, что буду напевать в ближайшее время. Очень чувственно и стильно!
- Невероятная работа, Тина такая здесь эстетически сексуальная, – пишут в комментариях.
Недавно Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях. Она призналась, что отныне каждое ее утро сопровождается этим действием. Практиковать гвоздестояние Тина начала только в этом году.
Кроме этого, Кароль поддерживает свою спортивную форму прыжками на скакалке. Она может прыгать 40-45 минут без перерыва, но достичь такого результаты ей удалось лишь благодаря регулярным тренировкам.
Фото: Ksenia Kargina