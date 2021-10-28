Украинская певица Тина Кароль представила клип на лирическую песню Двойной рай. Трек вошел в новый альбом звезды, премьера которого запланирована на 29 октября.

В ролике Тина предстала в образе блондинки с челкой. В черном наряде она поет о влюбленной паре, которая ревнует друг друга, но ради любви готова на все.

Приглушенный свет, чувственная мелодия, балет и оружие придают клипу атмосферности. Режиссером видео выступила Алина Симоненко.

В комментариях поклонники забросали комплиментами клип и необычный образ Тины. Некоторые отметили, что работа получилась очень эстетической.

Как роскошно и эстетично!

Каждый раз думаешь, что это потолок и лучше уже невозможно. Но Тина всегда доказывает обратное.

Работа нереальная. Песня, клип, балет. Совокупность всего того, что я увидела, заставила меня погрузиться в мир эстетики и чего-то нового.

Тина это волшебно! Ждем альбом с нетерпением.

Теперь знаю, что буду напевать в ближайшее время. Очень чувственно и стильно!

Невероятная работа, Тина такая здесь эстетически сексуальная, – пишут в комментариях.

Недавно Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях. Она призналась, что отныне каждое ее утро сопровождается этим действием. Практиковать гвоздестояние Тина начала только в этом году.

Кроме этого, Кароль поддерживает свою спортивную форму прыжками на скакалке. Она может прыгать 40-45 минут без перерыва, но достичь такого результаты ей удалось лишь благодаря регулярным тренировкам.

Фото: Ksenia Kargina