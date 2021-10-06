Украинская певица Тина Кароль показала свою тренировку.

Соответствующее видео, в котором певица поделилась секретами своей стройности, появилось на ее YouTube-канале.

В опубликованном видео можно увидеть, как 36-летняя Тина Кароль занимается физическими упражнениями в спортивном зале у себя дома: прыгает на скакалке, стоит в асанах и растягивается. Все движения сопровождаются треками артистки из ее нового альбома под названием Красиво.

Кроме того, в видео можно увидеть велопрогулку с сыном Тины Кароль — 12-летним Вениамином и занятия спортом на природе.

Поклонники похвалили исполнительницу за ее физическую форму и поблагодарили за мотивацию. Однако некоторые отметили, что видео постановочное.

Не перестаю восхищаться Тиной, ее настойчивостью, силой духа и творчеством. Это вдохновляет. Так держать.

Спасибо за мотивацию.

Ничего себе, какая молодец.

Молодец, что взялась за спорт.

Если бы она так тренировалась на самом деле, имела бы идеальное тело… Думаю, что видео постановочное.

Нужно срочно качать ягодицы.

Тренировка 16-летней школьницы, молодец! — Пишут в комментариях под видео.

Ранее Тина Кароль уже демонстрировала, как прыгает на скакалке. По словам звезды, она может прыгать 40-45 минут, отметив, что 50 минут ей еще дается сложно.

Также она отметила, что не сразу пришла к такому результату, а начинала с одной минуты. Звезда это делает для того, чтобы без усталости и отдышки петь живьем несколько концертов в день.