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Это вдохновляет! Тина Кароль показала свою тренировку

6 октября 2021, 17:41 Каріна Зуєва
Тіна Кароль
Источник: Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль показала свою тренировку.

Соответствующее видео, в котором певица поделилась секретами своей стройности, появилось на ее YouTube-канале.

В опубликованном видео можно увидеть, как 36-летняя Тина Кароль занимается физическими упражнениями в спортивном зале у себя дома: прыгает на скакалке, стоит в асанах и растягивается. Все движения сопровождаются треками артистки из ее нового альбома под названием Красиво.

Кроме того, в видео можно увидеть велопрогулку с сыном Тины Кароль — 12-летним Вениамином и занятия спортом на природе.

Поклонники похвалили исполнительницу за ее физическую форму и поблагодарили за мотивацию. Однако некоторые отметили, что видео постановочное.

  • Не перестаю восхищаться Тиной, ее настойчивостью, силой духа и творчеством. Это вдохновляет. Так держать.
  • Спасибо за мотивацию.
  • Ничего себе, какая молодец.
  • Молодец, что взялась за спорт.
  • Если бы она так тренировалась на самом деле, имела бы идеальное тело… Думаю, что видео постановочное.
  • Нужно срочно качать ягодицы.
  • Тренировка 16-летней школьницы, молодец! — Пишут в комментариях под видео.
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Ранее Тина Кароль уже демонстрировала, как прыгает на скакалке. По словам звезды, она может прыгать 40-45 минут, отметив, что 50 минут  ей еще дается сложно.

Также она отметила, что не сразу пришла к такому результату, а начинала с одной минуты. Звезда это делает для того, чтобы без усталости и отдышки петь живьем несколько концертов в день.

Теги
Тіна Кароль , тренування
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