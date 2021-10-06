Украинская певица Тина Кароль показала свою тренировку.
Соответствующее видео, в котором певица поделилась секретами своей стройности, появилось на ее YouTube-канале.
В опубликованном видео можно увидеть, как 36-летняя Тина Кароль занимается физическими упражнениями в спортивном зале у себя дома: прыгает на скакалке, стоит в асанах и растягивается. Все движения сопровождаются треками артистки из ее нового альбома под названием Красиво.
Кроме того, в видео можно увидеть велопрогулку с сыном Тины Кароль — 12-летним Вениамином и занятия спортом на природе.
Поклонники похвалили исполнительницу за ее физическую форму и поблагодарили за мотивацию. Однако некоторые отметили, что видео постановочное.
- Не перестаю восхищаться Тиной, ее настойчивостью, силой духа и творчеством. Это вдохновляет. Так держать.
- Спасибо за мотивацию.
- Ничего себе, какая молодец.
- Молодец, что взялась за спорт.
- Если бы она так тренировалась на самом деле, имела бы идеальное тело… Думаю, что видео постановочное.
- Нужно срочно качать ягодицы.
- Тренировка 16-летней школьницы, молодец! — Пишут в комментариях под видео.
Ранее Тина Кароль уже демонстрировала, как прыгает на скакалке. По словам звезды, она может прыгать 40-45 минут, отметив, что 50 минут ей еще дается сложно.
Также она отметила, что не сразу пришла к такому результату, а начинала с одной минуты. Звезда это делает для того, чтобы без усталости и отдышки петь живьем несколько концертов в день.