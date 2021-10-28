Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп на ліричну пісню Двойной рай. Трек увійшов до нового альбому зірки, прем’єра якого запланована на 29 жовтня.

У ролику Тіна постала в образі блондинки з чубчиком. У чорному вбранні вона співає про закохану пару, яка ревнує один одного, але заради кохання готова на все.

Приглушене світло, чуттєва мелодія, балет та зброя додають кліпу атмосферності. Режисером відео виступила Аліна Симоненко.

У коментарях шанувальники закидали компліментами кліп та незвичний образ Тіни. Дехто зазначив, що робота вийшла дуже естетичною.

Як розкішно і естетично!

Щоразу думаєш, що це стеля і краще вже неможливо. Але Тіна завжди доводить протилежне.

Робота нереальна. Пісня, кліп, балет. Сукупність всього того, що я побачила, змусила мене поринути у світ естетики та чогось нового.

Тіна це чарівно! Чекаємо альбом з нетерпінням.

Тепер знаю, що буду наспівувати найближчим часом. Дуже чуттєво та стильно!

Неймовірна робота, Тіна така тут естетично сексуальна, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах. Вона зізналася, що відтепер кожен її ранок супроводжується цією дією. Практикувати цвяхостояння Тіна почала лише цього року.

Крім цього, Кароль підтримує свою спортивну форму стрибками на скакалці. Вона може стрибати 40-45 хвилин без перерви, але досягти такого результати їй вдалося лише завдяки регулярним тренуванням.

Фото: Ksenia Kargina