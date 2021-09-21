Народна артистка України Тіна Кароль показала свою трансформацію в спорті. Зірка стрибає на скакалці 40-45 хвилин.

Співачка опублікувала відео в TikTok, на якому продемонструвала свої стрибки на скакалці. Також вона сказала, що 50 хвилин їй ще дається складно.

За словами Тіни Кароль, вона не одразу прийшла до такого результату, а починала з однієї хвилини. Її улюблений вид стрибків – прокручування рук і скакалки через присідання.

Крім того, зірка пояснила, для чого це робить.

– Я стрибаю на скакалці для того, щоб без втоми та задишки співати живцем кілька концертів на день. Часто стрибаю на сценах концертних залів, уявляючи, як проходитиме виступ, як буде круто та що хотілося б сказати. Неначе наповнюю ауру сцени і залу, – написала Тіна Кароль.

Наостанок вона побажала своїм шанувальникам гарного дня.

Раніше Тіна Кароль показала рідкісні знімки з мамою Світланою Ліберман. Виконавиця опублікувала кадри з нагоди її дня народження. Жінці виповнився 61 рік.

На знімку Світлана позує з десертом у руках, з якого горить святкова свічка.

Шанувальники артистки зазначили, що вони дуже схожі.