Действия комика недопустимы: в Минкульте Украины отреагировали на побег Щегеля за границу

В Министерстве культуры и информационной политики Украины инициируют усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения мужчин призывного возраста после того, как стендап-комик Андрей Щегель признался, что сбежал из страны во время военного положения.

Сейчас МКИП подготовило и подало на утверждение Кабинета министров более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу, а ситуацию с Андреем Щегелем пообещали взять под контроль правоохранителей.

— Действия комика недопустимы в условиях военного положения, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются в стране и готовы воевать за сохранение нашего государства. Хотим напомнить, что каждый день мы делаем выбор — стоять на защите своей страны: на линии огня, на культурном или информационном фронтах. Этот выбор стоит жизни и этот выбор сохраняет жизнь. Но он непременно приведет нас к победе, — говорится в сообщении Минкульта.

Там отмечают, что способствуют временному выезду различных художников, артистов, музыкантов, журналистов и других деятелей, которые хотят помочь Украине.

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Однако Щегель нарушил предоставленное ему право выезда за границу. Из-за подобных случаев, как со стендапером, ситуация усложняется для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте.

Украинский комик Андрей Щегель дал интервью, в котором рассказал, что сейчас находится в Турции. По его словам, туда он сбежал из Украины, потому что “устал от войны”, а сейчас он “классно проводит время в комфортной психологической обстановке”.

Фото: Андрей Щегель