Украинский поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан записал видеообращение к Министерству информационной культуры и политики.

Он подчеркнул, что артистам важно иметь возможность выезжать за границу. А скандал, который разгорелся на фоне побега комика Андрея Щегеля, не должен перечеркнуть работу работников украинской культуры.

Жадан сообщил, что сейчас находится в Нью-Йорке, где выступит со спектаклем о Харькове 20-30-х годов. Официальное разрешение на выезд он получил Минкульта, в Украину артист возвращается 21 марта.

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— Опыт и пример двух недоумков и негодяев не должен перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры, которые больше года работают на нашу победу и месяцами вкладываются в нашу общую борьбу. Культура сегодня — это не пение, и не танцы. Культура — это важная составляющая информационного фронта и волонтерской деятельности. Каждый украинский концерт, фильм, литературный вечер писателя — это еще одна попытка напомнить миру о том, что происходит в Украине, — сказал он.

Жадан отметил, что без волонтерского движения ВСУ было бы чрезвычайно трудно, поскольку деятельность украинских деятелей — это миллионы собранных долларов по всему миру.

По словам артиста, за прошедшую осень на благотворительных мероприятиях за рубежом он вместе с группой Жадан и Собаки собрал 5 млн грн, на которые были куплены автомобили дроны, тепловизоры, снаряжение для украинских защитников.

— Ситуация простая. Если ты нарушил законодательство, должен отвечать перед законом Украины. Если ты честно работаешь на свою страну, на свою армию и на свое государство ты должен иметь возможность дальше заниматься своей деятельностью, — отметил Жадан.

Напомним, что в Минкульте инициируют усиление ответственности для мужчин, которые покинули страну в условиях военного времени.

Это произошло после того, как стендап-комик Андрей Щегель сбежал в Турцию, получив разрешение на выезд на основании того, что является “артистом и представляет Украину за рубежом”.

Также “отличился” и режиссер Тарас Голубков, который попросил разрешение на выезд для съемок документального фильма о войне в Украине, а на самом деле — поехал снимать клипы для россиян.

Фото: Сергей Жадан