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Блондинка стала худшим фильмом года. Золотая малина 2023 объявила победителей

11 марта 2023, 16:02
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Золота малина 2023

Ежегодная антипремия Золотая малина 2023 огласила список победителей.

Худшим фильмом признали Блондинку о жизни Мэрилин Монро, а звание худшего актера досталось Джареду Лето за роль в Морбиусе.

Награду за худшую женскую роль организаторы Золотой малины оставили себе — после скандала с номинацией 12-летней актрисы правила проведения премии пришлось изменить.

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Победители Золотой малины 2023 — полный список

  • Худший фильм — Блондинка
  • Худшая мужская роль — Джаред Лето (Морбиус)
  • Худший ремейк, плагиат или сиквел — Пиноккио (Disney)
  • Худший сценарий — Блондинка
  • Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона (Морбиус)
  • Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс (Элвис)
  • Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе (Элвис)
  • Худший режиссер — Машин Ган Келли и Мод Сан (Добрый траур)
  • Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл (Банши Инишерина)

Тем временем в Лос-Анджелесе готовятся вручать Оскар 2023 — самую престижную кинопремию мира. В ночь с 12 на 13 марта узнаем, кто получит статуэтку  за лучший фильм, а кто станет лучшим актером и актрисой.

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