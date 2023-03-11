Ежегодная антипремия Золотая малина 2023 огласила список победителей.

Худшим фильмом признали Блондинку о жизни Мэрилин Монро, а звание худшего актера досталось Джареду Лето за роль в Морбиусе.

Награду за худшую женскую роль организаторы Золотой малины оставили себе — после скандала с номинацией 12-летней актрисы правила проведения премии пришлось изменить.

Сейчас смотрят

Победители Золотой малины 2023 — полный список

Худший фильм — Блондинка

Худшая мужская роль — Джаред Лето (Морбиус)

Худший ремейк, плагиат или сиквел — Пиноккио (Disney)

Худший сценарий — Блондинка

Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона (Морбиус)

Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс ( Элвис

Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе (Элвис)

Худший режиссер — Машин Ган Келли и Мод Сан (Добрый траур)

Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл ( Банши Инишерина

Тем временем в Лос-Анджелесе готовятся вручать Оскар 2023 — самую престижную кинопремию мира. В ночь с 12 на 13 марта узнаем, кто получит статуэтку за лучший фильм, а кто станет лучшим актером и актрисой.