Ежегодная антипремия Золотая малина 2023 огласила список победителей.
Худшим фильмом признали Блондинку о жизни Мэрилин Монро, а звание худшего актера досталось Джареду Лето за роль в Морбиусе.
Награду за худшую женскую роль организаторы Золотой малины оставили себе — после скандала с номинацией 12-летней актрисы правила проведения премии пришлось изменить.
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Победители Золотой малины 2023 — полный список
- Худший фильм — Блондинка
- Худшая мужская роль — Джаред Лето (Морбиус)
- Худший ремейк, плагиат или сиквел — Пиноккио (Disney)
- Худший сценарий — Блондинка
- Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона (Морбиус)
- Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс (Элвис)
- Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе (Элвис)
- Худший режиссер — Машин Ган Келли и Мод Сан (Добрый траур)
- Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл (Банши Инишерина)
Тем временем в Лос-Анджелесе готовятся вручать Оскар 2023 — самую престижную кинопремию мира. В ночь с 12 на 13 марта узнаем, кто получит статуэтку за лучший фильм, а кто станет лучшим актером и актрисой.
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