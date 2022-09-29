Почти сплошное порно о несчастье не спасла игра Анны де Армас: рецензия на фильм Блондинка

На Netflix вышла лента Блондинка о жизни секс-символа Голливуда 1950-х годов Мэрилин Монро с Анной де Армас в главной роли. Режиссером выступил австралиец Эндрю Доминик, известный по картинам Ограбление казино и Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса.

Фильм основан на противоречивой книге Джойс Кэрол Оутс о Мэрилин Монро. Роман хоть и был бестселлером и финалистом Пулитцеровской премии, но его обвиняли в том, что многие шокирующие события там происходят благодаря непристойному воображению автора.

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Без преувеличений, лента Блондинка – это череда ужасных моментов, которые наслаиваются один на другой и могли на самом деле не происходить. Оутс написала роман, а не биографию актрисы, и даже не использовала настоящих имен некоторых фигур. Фильм следует этому примеру.

Лента о трагической жизни Монро скорее пытается вяло исследовать женскую психику. Из-за этого картина вызывает холодное эмоциональное восприятие, несмотря на замечательную игру Анны де Армас. Мэрилин отправляют на конвейер жестоких мужчин, большинство из которых она называет “папа”, чтобы создать фигуру отца, которого у нее не было.

Она вступает в сексуальные отношения с Чарли Чаплиным-младшим, которого называют Кесс (Ксавьер Сэмюэл), и Эдвардом Г. Робинсоном-младшим (Эван Уильямс), которые позже угрожают продать ее обнаженные снимки прессе.

В то же время мнимый роман между этим трио Монро-Чаплин-Робинсон является самым светлым моментом всего фильма. Он погружает в атмосферу веселья и шалостей с двумя красивыми и соблазнительными мужчинами. Позже станет ясно, что они единственные, кто любил ее не как Монро, а настоящую Норму Джин.

Ее муж Джо Ди Маджио (Бобби Каннавале) бьет ее после того, как видит знаменитый постер с белым платьем из Зуда седьмого года. Второй муж, драматург Артур Миллер (Эдриан Броуди), терпелив и добр, но эмоционально отстранен. Джон Ф. Кеннеди (Каспар Филлипсон), которого в фильме называют просто президентом, заставляет заниматься с ним оральным сексом. Это не порно, но показано достаточно наглядно и отвратительно.

Исторических доказательств всего этого нет, поэтому события воспринимаются как непрерывное насилие как над Монро, так и над зрителем. Икона Голливуда предстает не как личность, а скорее как жертва. А де Армас неоправданно часто появляется в фильме топлесс.

Американская киноассоциация присвоила ленте рейтинг NC-17 (No One 17&Under Admitted). Он означает, что лица, не достигшие 17-летнего возраста, к просмотру не допускаются. Но проблема в том, что у Netflix, на котором вышла лента, нет своеобразного идентификатора паспортного контроля для подростков.

Помимо игры Анны де Армас к преимуществам ленты следует отнести цветокоррекцию и визуальный стиль: формат кадра меняется с 4х3 до 16х9, а также от цветного ретро до черно-белой картинки.

Блондинка – это почти сплошное порно о несчастье, рассказывающее историю жизни Мэрилин Монро, прожитой в постоянной боли от раннего детства до преждевременной смерти. Фильм очень поверхностно изображает актрису, навешивая шаблон: красивая, но пустая.

Картина не скучна, но бесконечно длинна, и ее недостатки, кроме нецелесообразной вульгарщины, в основном заключаются в рассказе. Можно поспорить, стоит ли лента того, чтобы зритель досмотрел ее до конца — а это почти три часа.

Мэрилин Монро остается загадочной фигурой и иконой Голливуда на столетия. Ее следует исследовать, но этот вариант может быть просто недостойным актрисы.