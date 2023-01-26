Организаторы шуточной кинопремии Золотая малина извинились за номинацию 12-летней актрисы. Девочка могла выиграть награду у категории Худшая женская роль.

Так, речь идет об актрисе Райан Кире Армстронг, которая сыграла в экранизации романа Стивена Кинга Воспламеняющая взглядом. Картина оказалась неудачной, и девочку решили номинировать на Золотую малину.

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Список номинантов на Золотую малину 2023 опубликовали 23 января, и за несколько дней представителей кинопремии раскритиковали за Райан, которая попала в список. По мнению общества, дети не должны участвовать в подобных мероприятиях, даже если они подаются в шутливой форме.

Организаторы извинились в соцсетях, и заявили о новых правилах — номинанту на Золотую малину должно быть как минимум 18 лет. Армсторнг также убрали из списка потенциальных победителей.

Кинопремия уже попадала в скандал в 2022 году — тогда организаторы создали отдельную категорию для Брюса Уиллиса. Как оказалось, у актера были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он вынужден уйти на пенсию. Позже награду у актера забрали.