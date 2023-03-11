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Білявка стала найгіршим фільмом року. Золота малина 2023 оголосила переможців

11 Березня 2023, 16:02
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Золота малина 2023

Щорічна антипремія Золота малина 2023 оголосила список переможців.

Найгіршим фільмом визнали Білявку про життя Мерилін Монро, а звання найгіршого актора дісталося Джареду Лето за роль у Морбіусі.

Нагороду за найгіршу жіночу роль організатори Золотої малини залишили собі – після скандалу з номінацією 12-річної актриси правила проведення премії довелося змінити.

Зараз дивляться

Переможці Золотої малини 2023 – повний список

  • Найгірший фільм – Білявка
  • Найгірша чоловіча роль – Джаред Лето (Морбіус)
  • Найгірший ремейк, плагіат або сиквел – Піноккіо (Disney)
  • Найгірший сценарій – Білявка
  • Найгірша жіноча роль другого плану – Адріа Архона (Морбіус)
  • Найгірша чоловіча роль другого плану – Том Генкс (Елвіс)
  • Найгірший екранний дует – Том Генкс і його обличчя в латексі (Елвіс)
  • Найгірший режисер – Машин Ган Келлі та Мод Сан (Добрий траур)
  • Приз за відновлення репутації – Колін Фаррелл (Банші Інішеріна)

Тим часом у Лос-Анджелесі готуються вручати Оскар 2023 – найпрестижнішу кінопремію світу. У ніч із 12 на 13 березня дізнаємося, хто отримає статуетку за найкращий фільм, а хто стане найкращим актором і актрисою.

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