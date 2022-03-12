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Сергей Бабкин изменил известную песню Солдат на фоне войны в Украине

12 марта 2022, 14:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сергей Бабкин изменил известную песню Солдат на фоне войны в Украине

Украинский музыкант Сергей Бабкин переделал известную песню Солдат, которую исполнял в составе группы 5’Nizza. Так, автор песен изменил хит под сегодняшние реалии на фоне войны Украины с Россией.

Теперь песня имеет другое название — Я солдат — Русский военный корабль, иди на**й. Практически все слова пришлось изменить — теперь это не антивоенный хит, а неофициальный гимн украинских солдат, способный поднять дух наших защитников еще сильнее.

Так, на новом видео в YouTube Бабкин исполняет песню под гитару. Ее легко заучить, и даже новичок в музыкальном деле сможет ее повторить без проблем с помощью базовых аккордов.

— Я — солдат и, поверьте, не хотел я войны, но она заполняет все прямые эфиры. Я солдат своей любимой страны, я солдат свободного и нового мира. Я солдат, и тем кто к нам пришел с дырявой башкой, отобью я ее сапогами! — поет Сергей.

Другие музыканты также поддерживают Украину. Так, Sting направил Украине финансовую и гуманитарную помощь. Она пришла на адрес благотворительной организации, работающей в партнерстве с ВСУ и другими организациями.

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Теги
Війна в Україні , Сергій Бабкін
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