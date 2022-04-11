Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Родная Украина москаля прогнала! Julik написал песню о победе

11 апреля 2022, 13:49
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Родная Украина москаля прогнала! Julik написал песню о победе

Украинский шоумен Julik представил новую песню Зозуля.

После длительной паузы артист создал строки, в которых предсказывает Украине победу в войне, которую коварно развязали путинские войска.

Фольклорные мотивы, использование сопилки и цимбал ярко передают самобытность украинского народа. Julik признается, идею взял из найденной ранее записи бабушки из Западной Украины.

– Эту песню я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем. Чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы – это народ, который знает, за что борется, а у борьбы с благими намерениями защитить себя – всегда счастливый конец, – говорит он.

Главный месседж песни и клипа – единство и целостность стойкого украинского народа. Зозуля — песня победы, славы и гордости за Украину.

Все средства, полученные от песни и клипа Julik передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

Julik — Зозуля (текст песни)

На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля, берези питала:
Чом на тобі березонько бруньки повсихали?
А береза відповіла — москалі напали

На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля, березі сказала:
Ой не плач ти березенько за нашу країну
Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину

На березі пташка заспівала,
Наша рідна Україна москаля прогнала!

Читайте также:
Родная Украина москаля прогнала! Julik написал песню о победеОй, на горе москаля ждут: Jerry Heil спела о ВСУ, не обошлось без Сердючки

Фото: Julik 

Теги
Війна в Україні , ВСУ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь