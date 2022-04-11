Украинский шоумен Julik представил новую песню Зозуля.
После длительной паузы артист создал строки, в которых предсказывает Украине победу в войне, которую коварно развязали путинские войска.
Фольклорные мотивы, использование сопилки и цимбал ярко передают самобытность украинского народа. Julik признается, идею взял из найденной ранее записи бабушки из Западной Украины.
– Эту песню я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем. Чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы – это народ, который знает, за что борется, а у борьбы с благими намерениями защитить себя – всегда счастливый конец, – говорит он.
Главный месседж песни и клипа – единство и целостность стойкого украинского народа. Зозуля — песня победы, славы и гордости за Украину.
Все средства, полученные от песни и клипа Julik передаст на нужды Вооруженных сил Украины.
Julik — Зозуля (текст песни)
На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля, берези питала:
Чом на тобі березонько бруньки повсихали?
А береза відповіла — москалі напали
На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля, березі сказала:
Ой не плач ти березенько за нашу країну
Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину
На березі пташка заспівала,
Наша рідна Україна москаля прогнала!
Фото: Julik