Украинский шоумен Julik представил новую песню Зозуля.

После длительной паузы артист создал строки, в которых предсказывает Украине победу в войне, которую коварно развязали путинские войска.

Фольклорные мотивы, использование сопилки и цимбал ярко передают самобытность украинского народа. Julik признается, идею взял из найденной ранее записи бабушки из Западной Украины.

– Эту песню я создал в нестандартных для меня условиях, она о ходе войны, которую Россия начала против Украины. Трудно в такое время всем. Чтобы поднять боевой дух, мужество и единство нашей нации, я решил выпустить ее сейчас. Украинцы – это народ, который знает, за что борется, а у борьбы с благими намерениями защитить себя – всегда счастливый конец, – говорит он.

Главный месседж песни и клипа – единство и целостность стойкого украинского народа. Зозуля — песня победы, славы и гордости за Украину.

Все средства, полученные от песни и клипа Julik передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

Julik — Зозуля (текст песни)

На березі зозуля кувала,

Ой тая зозуля, берези питала:

Чом на тобі березонько бруньки повсихали?

А береза відповіла — москалі напали

На березі зозуля кувала,

Ой тая зозуля, березі сказала:

Ой не плач ти березенько за нашу країну

Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину

На березі пташка заспівала,

Наша рідна Україна москаля прогнала!

Фото: Julik