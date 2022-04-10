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Ой, на горе москаля ждут: Jerry Heil спела о ВСУ, не обошлось без Сердючки

10 апреля 2022, 17:11
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ой, на горе москаля ждут: Jerry Heil спела о ВСУ, не обошлось без Сердючки

Украинская певица Jerry Heil презентовала трек Геть з України. Новая песня – ремейк украинской народной Ой на горі та й женці жнуть в сочетании с легендарной фразой Верки Сердючки о москале.

– Трек с названием “Jerry Heil feat. Верка Сердючка” всегда была моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны!

 

Видео Геть з України, москаль некрасівий матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню на славу современным казакам – Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины, – объяснила певица.

Видеоклип создан на манер мультфильма об украинских казаках и адаптирован к современности. Здесь и воздушная тревога, и терроборона, и даже знаменитая Чернобаевка.

  • Кто бы мог подумать, что мультик о казаках станет столь актуальным сегодня. Супер! Слава украинским казакам!
  • Как перестать слушать этот шедевр?
  • Это просто бомба, к тому же с мультфильмом детства. Гениально!
  • Сердючка+Казаки+Jerry Heil=лайк!
  • Браво! Очень нужна актуальна! Спасибо!
  • Спасибо за крутую актуальную песню! – пишут пользователи.

Jerry Heil — Геть з України (текст песни)

Ой на гооорі москаля ждуть
Ой на гооорі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крііііісло Президентське
Пан Зеленський

Посередині Кім Віталій:
Стрес тримаає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій

А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерди планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!

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Теги
Jerry Heil , Війна в Україні , Владимир Зеленский , ВСУ , Олексій Арестович
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