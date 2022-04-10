Украинская певица Jerry Heil презентовала трек Геть з України. Новая песня – ремейк украинской народной Ой на горі та й женці жнуть в сочетании с легендарной фразой Верки Сердючки о москале.
– Трек с названием “Jerry Heil feat. Верка Сердючка” всегда была моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны!
Видео Геть з України, москаль некрасівий матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню на славу современным казакам – Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины, – объяснила певица.
Видеоклип создан на манер мультфильма об украинских казаках и адаптирован к современности. Здесь и воздушная тревога, и терроборона, и даже знаменитая Чернобаевка.
- Кто бы мог подумать, что мультик о казаках станет столь актуальным сегодня. Супер! Слава украинским казакам!
- Как перестать слушать этот шедевр?
- Это просто бомба, к тому же с мультфильмом детства. Гениально!
- Сердючка+Казаки+Jerry Heil=лайк!
- Браво! Очень нужна актуальна! Спасибо!
- Спасибо за крутую актуальную песню! – пишут пользователи.
Jerry Heil — Геть з України (текст песни)
Ой на гооорі москаля ждуть
Ой на гооорі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крііііісло Президентське
Пан Зеленський
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримаає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій
А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерди планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!