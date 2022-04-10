Украинская певица Jerry Heil презентовала трек Геть з України. Новая песня – ремейк украинской народной Ой на горі та й женці жнуть в сочетании с легендарной фразой Верки Сердючки о москале.

– Трек с названием “Jerry Heil feat. Верка Сердючка” всегда была моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны! Видео Геть з України, москаль некрасівий матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню на славу современным казакам – Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины, – объяснила певица.

Видеоклип создан на манер мультфильма об украинских казаках и адаптирован к современности. Здесь и воздушная тревога, и терроборона, и даже знаменитая Чернобаевка.

Кто бы мог подумать, что мультик о казаках станет столь актуальным сегодня. Супер! Слава украинским казакам!

Как перестать слушать этот шедевр?

Это просто бомба, к тому же с мультфильмом детства. Гениально!

Сердючка+Казаки+Jerry Heil=лайк!

Браво! Очень нужна актуальна! Спасибо!

Спасибо за крутую актуальную песню! – пишут пользователи.

Jerry Heil — Геть з України (текст песни)

Ой на гооорі москаля ждуть

Ой на гооорі москаля ждуть

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть

ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крііііісло Президентське

Пан Зеленський

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримаає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій

Геніталій

А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич

Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерди планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!