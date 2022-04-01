Известные украинские артисты спели вместе известную песню Ой, у лузі червона калина. Все началось с того, что на четвертый день войны лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк с оружием в руках спел эту песню в центре Киева. Затем еще диджей The Kiffness добавил бит, и в результате получился настоящий хит, завирусившийся во всех соцсетях.

Дело Хливнюка, пока он возобновляется после ранения на фронте, продолжают его коллеги. Наталья Могилевская, Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Павел Зибров, ХАС и Дмитрий Каднай спели вместе. Более того, к ним присоединились другие известные украинцы, для которых пение не профессия, в частности речь идет о ведущей Лесе Никитюк, юмористе Юрие Ткаче и звезде Дизель Шоу Егоре Крутоголове.

Ролик заканчивается отрывком вирусного видео с маленьким Лео и словами Тины Кароль: Добрый вечер, мы из Украины.

— Музыкальная оборона в действии! Слава Украине! Слава нашим героям! Слава ВСУ, – подписала видео Наталья Могилевская.

Реакция сети: