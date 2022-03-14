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Мы все выдержим: Настя Каменских посвятила трек Родине

14 марта 2022, 19:42
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Настя Каменських
Источник: Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских выпустила песню Я – Украина, которую посвятила Родине.

В видео в композиции можно увидеть кадры с полномасштабной войны, которая продолжается сейчас на территории нашего государства. Звезда отметила, что украинцы это сильная нация, поэтому вместе мы сможем преодолеть общего врага и победить.

– Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас – это Украина! – написала Каменских.

Слова к треку написала Настя, а музыку – ее муж и артист Потап.

Ранее Настя Каменских рассказывала о волонтерстве во время войны. Она призналась, что помогает украинской армии всем, чем может. В частности, посылает много денег, продукты и одежду.

Кроме того, звезда работает и на информационном фронте, пытаясь бороться с российской пропагандой. И хотя обратной реакции от жителей РФ Настя получает очень мало, она не оставляет надежды достучаться хотя бы до нескольких человек.

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Теги
Війна в Україні , Настя Каменских , Украина
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